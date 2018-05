Når misbrugte børn bliver voksne

På cafémødet kan deltagerne møde Spor-frivillige Anne Christensen. Hun vil fortælle om senfølger ud fra et fagligt perspektiv. - For mig er det vigtigt at give forståelse for de følelser, man kan have som voksen, når man har oplevet seksuelt misbrug i sin barndom. Jeg vil gerne erstatte følelsen af at være forkert, med en forståelse af, at de følelser, man har, er helt normale. Det er vigtigt at vise, at man godt kan komme til at leve et godt liv, men at det godt kan tage tid at nå derhen.