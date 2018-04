Maskefestival satser på mindre events

- Det skyldes ganske enkelt, at det er for stort et arbejde for de få mennesker, der var med, og at der er ikke lige er tegn i sol og måne, at vi får samlet den meget store arbejdende produktionsgruppe, der er nødvendig til et arrangement af Maskefestivalens størrelse, siger formand Helge Jørgensen.