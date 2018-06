Mænd møder sundhed på genbrugspladsen

Næstved Sundhedscenter har igen i år sammensat et maskulint program med sjove, sunde og udfordrende aktiviteter. Så mand! - tag fat i din kammerat, bror, far eller søn, og tag sammen ud og dyrke jeres manddom og få en god oplevelse.

Mens Health Week er en international kampagne, der sætter fokus på mænds sundhed, da mænd opdager sygdomme for sent og har en højere dødelighed end kvinder. Undersøgelser viser, at danske mænd er meget positive over for helbredstjek og gerne vil deltage, hvis de får det tilbudt.