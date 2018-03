Lupinhaven - tæt på vandtårnet og Netto

I 1946 blev der opført en systue for Fru Gerda Petersen, Næstved Fagskole. I 1970'erne var det Lundstrøms autodele, og det står frisk i erindringen hos borgmester Carsten Rasmussen, som dengang kørte i lastbil. - Det var her, man kunne købe et nyt glas til blinklyset, hvis man havde ramt noget ved en bakmanøvre. Chefen skulle nødig opdage det.

Borgmesteren bemærker, at der er mange par, som stadig har brug for noget mindre at bo i til en start. Og der er Lupinhaven perfekt. Centralt beliggende og med skolen få hundrede meter væk: - Man kan sige, at der er nul meter til nærmeste indkøbsmulighed, og så er man sikker på, at der er tryk på vandet med paddehatten på den anden side af vejen, siger Carsten Rasmussen, der også indrømmer, at projektet har været lang tid undervejs.