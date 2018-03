Send til din ven. X Artiklen: Lokale klubber tjener på Karrebæksminde Tri Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lokale klubber tjener på Karrebæksminde Tri

Næstved-Bladet - 28. marts 2018 kl. 16:47

Lokale idrætsforeninger og sportsklubber, der hjælper Karrebæksminde Triatlon kan nu glæde sig til flere penge i klubkassen. Det lokale triatlonstævne har indgået samarbejde med det internationale biludlejningsfirma Avis. Når man lejer en Avis-bil gennem Karrebæksminde Triatlons hjemmeside, vil 15 procent af lejebeløbet gå til de lokale sportsforeninger, som Karrebæksminde Triatlon arbejder sammen med.

Avis Sport er et projekt, som startede op i Norge. Nu er det kommet til Danmark, hvor Karrebæksminde Triatlon er med.

- Vi ved, at der er mange idrætsforeninger, der har brug for at tjene lidt ekstra penge til diverse tøj og udstyr, og det vil vi gerne hjælpe med. Hvis du booker en bil igennem den idrætsforening, vi samarbejder med, så støtter vi med 15 pct. af lejebeløbet, siger Lars Dissing, som er Scandinavian Commercial Director i Norden hos Avis.

Projektet er for alle typer sportsgrene i Danmark, men de går især efter løbssegmentet.

- Vi har lavet et samarbejde med Karrebæksminde Triatlon, hvor der er mange, som kører til stævner, og kan have brug for en bil til samkørsel. Til Karrebæksminde Triatlon skal der måske bruges en varevogn til at transportere cykler, og der giver vi en mulighed for at få den rette bil, men også støtte det lokale, siger Lars Dissing.

Karrebæksminde Triatlon samarbejder med lokale sportsforeninger som NIF Svøm og Karrebæk IF. De hjælper til ved stævnet og får dermed gavn af denne samarbejdsaftale.

- Det er klart, at det er en stor glæde for os at få sådan en aftale med Avis Sport, for så kan vi belønne de lokale sportsklubber endnu mere. Der kommer deltagere fra hele landet til vores lokale triatlonstvæne, og vi havde ikke klaret den uden de lokale kræfter, og det skal belønnes, lyder det fra Nicholas Sroczynski, som arrangerer Karrebæksminde Triatlon.

Karrebæksminde Triatlon holdes for fjerde gang, og der er loft på antallet af startnumre. 1.200 kan deltage og de sidste skal være hurtige med tilmeldning, idet der kun er cirka 100 pladser tilbage.