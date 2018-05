Sidste år var Ventilen også på gaden i forbindelse med National Ensomhedsdag.

Lørdag er national ensomhedsdag

Næstved-Bladet - 04. maj 2018 kl. 19:46 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lørdag 5 maj kl. 10-15 vil de frivillige fra Ventilen være på Axeltorv i forbindelse med den nationale ensomhedsdag.

I Ventilen kan man få et kram eller et klap på skulderen, man kan have øjenkontakt, og man kan grine sammen med andre. Ventilen giver fællesskab i virkeligheden.

Dette betyder ikke at alle online fællesskaber er dårlige eller ikke er rigtige fællesskaber, men alle har brug for en fællesskabsfølelse.

- Vi har et stort ønske om at formidle vores viden, og derved nedbryde tabuet omkring ensomhed. Ensomhed kan defineres på mange forskellige måder, men det kan brydes. I Ventilen Næstved gør de frivillige alt for dette kan lykkes. Den nationale ensomhedsdag er derved en god mulighed for at gøre noget ved problemet, og uden hjælp kan vi ikke bryde tabuet, siger Heidi H. Johansen, der er PR ansvarlig for Ventilen Næstved.

Ventilen arbejder med at udbrede budskabet og nedbryde tabuet omkring ensomhed. Stedet holder hvert år National Ensomhedsdag, hvor frivillige går på gaden og taler med folk om vores tilbud, prøver at sætte ord på ensomhedens størrelse og hvordan hjælpen findes.

De frivillige vil sørge for en masse godt humør den første lørdag i maj på Axeltorv - så det er en oplagt mulighed for at få en snak om frivillighed, ensomhed og ventilens tilbud.

Der vil i løbet af dagen være mulighed for at deltage i en konkurrence, hvor man kan vinde præmier. Derudover vil Amanda Belise komme og spille fra kl. 13.30-14.30.