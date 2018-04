Se billedserie Flemming Madsen har vist vejen, når det gælder om at kombinere løb med indsamling af skrald. Det har gjort ham værdig til at bære titlen Bad@§§ Trailskralder. Foto: Kenneth Andersen

Løbere samler skrald på turen

Næstved-Bladet - 01. april 2018 kl. 16:54 Af Jan Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

HGATM har frontløbere, når indsamling af skrald bliver en naturlig del af løbeturen.

Det hedder også Trailskrald, og det var det navn, der gjorde »bevægelsen« kendt for cirka fem år siden, da trailløber Kenneth Andersen var med til at stifte Trailskrald.

Dermed blev noget skidt vendt til noget godt. I stedet for at irriteres over affaldet, satte man fokus på, at det var der, og at det skulle samles op - og selvfølgelig med et stille håb om generelt at mindske affaldet i naturen.

Under tilblivelsen af Trailskrald var Fruens Plantage udvalgt som forsøgsområde, og Flemming Madsen, hustruen Bodil og ikke mindst deres hund tog Trailskrald til sig, og introducerede det for et par år siden i HGATM's løbeklub.

Flemming Madsen kontaktede kommunen og formåede at få opsat yderligere standere med poser og info i Herlufsholmskoven - den skov regnes for HG-løbernes hjemmebane.

HGATM har fået nye og flere Plogging-kræfter, idet Klaus Christian Jensen, Thomas Jensen og Heidi Bergmann har stillet sig til rådighed.

Det betyder dels, at de vil sørge for at standerne med plastikposer er fyldte, dels vil arrangere Plogging og sidst men ikke mindst være med til at gøre tanke til handling i, at HGATM gør det til en del af det at være løber i klubben!

Der er fuld opbakning både fra HGATM's nye formand Monica Mikkelsen og Motions udvalgsformanden Dorte Hansen.