Læsetid: Skolegårdens slagsbror: Unge skal bevæge sig

Næstved-Bladet - 07. juni 2018 kl. 12:15 Af Jan Jensen

Helge Adam Møller satser på ungdommen i byrådsarbejde, men han lægger ikke skjul på, at der skal strammes op på respekt og kondition. Politik: Der ligger håndvægte på gulvtæppet ved siden af sofabordet. De minder om dagens serie armstræk. Håndleddet har det bedst, når håndvægten bruges som håndtag. Helge Adam Møller er et kendt ansigt i træningscentret, men han styrker også sin 75 år unge krop ved at trække sig op i en ribbe, der er behændigt monteret over en trappenedgang i hjemmet på Møllevej. Der er nybagt kage til kaffen. Der er brugt 282 gram smør. Helge Adam Møller kan farmors gamle kageopskrift i hovedet - halvdelen ryger i fryseren. Majoren, den tidligere jægersoldat og folketingspolitiker har efterhånden vænnet sig til at være totredjedels-pensionist. Konditionen holder den konservative politiker skarp, når det gælder holdninger og personlige meninger i byrådsarbejdet.

Benene er vigtigst De seneste fire år har den konservative Møller rejst sig, når der har været drøftet buskørsel i Næstved Kommune. Busdriften fra stationen til Næstved Gymnasium er overflødig. - Det tager et kvarter at gå derud, så hvorfor ikke bruge pengene til nogle, der har behov for hjælp. Man taler om unge, der bliver overvægtige og får type to diabetes. Det er sundt at gå, siger Helge Adam Møller. Han har en svaghed for hurtige biler, men regner sine ben for sit vigtigste transportmiddel. Derfor har det også irriteret ham, at brud på nogle knogler i den højre fod i efteråret 2016, udviklede sig til et længere sygdomsforløb. Helge Adam Møller fik besøg af vagtlægen for første gang i sit liv, og blodforgiftning måtte slås ned ved en indlæggelse. Nu har han igen frie fødder, men følger nu lægernes råd om at holde lidt igen med løbeturene rundt om Susåen. I stedet snuppede han en forårs Florida-tur med golfvennerne, men han passede på ikke at gå for langt.





Muskler og slåskampe Alder og erfaring giver et afsæt i mange holdninger. Han begyndte på Kildemarkskolen i 1948. Han var 6 år, og der var 32 i klassen. Han var den eneste der havde bøgerne i et tornyster på ryggen. Faren var i militæret, og det var godt at have begge hænder fri, for så kunne Helge lettere slå fra sig i skolegården. Helge Adam Møller fik nogle over nakken af lærerne i skolen. Han var - i følge de gamle vidnesbyrds fra skolen - en vild dreng i frikvarteret. Han havde svært ved at styre sine kræfter. Sådan står det beskrevet. Slåskampe dengang handlede om at få den anden i gulvet, og når man gav op, var den kamp overstået. Det var dengang eleverne stod op til læreren kom ind, og Helge Adam Møller mindes, at der efter 5. klasse kun var en ud af 32, der ikke kunne læse flydende.





Alle Drenge Har Det I dag er tallet 16 procent på en 9. klasse. Helge Adam Møller savner disciplinen og respekten hos unge. I Folketinget rejser man sig op, hvis et udvalg har inviteret gæster. Skoler i Tyskland og Schweiz holder ved de gamle dyder. - Jeg ved, jeg er gammeldags, men det er naturligt at rejse sig, når der kommer mennesker, man skal hilse på. Helge Adam Møller mener, at han selv havde ADHD som barn. Han oversætter det til »Alle Drenge Har Det« og mener, at samfundet er for hurtige til at uddele diagnoser. Mange flere unge skulle cykle og bevæge sig mere.





Helt til vands og i luften Helge Adam Møller var jægersoldat i 1970-74, og på en løbetur langs Susåen i midten af 1980'erne reddede han en kvinde op fra det kolde vand. Han modtog Ingbøl-pokalen og er stadig medlem af Amtslæge Kaj Ingbøl og Hustrus Mindelegat.

Jægersoldaten holdt meget af, at vedligeholde sine faldskærmsudspring. Helge Adam Møller mindes et møde med B. S. Christiansen, som bad om at få hjælp med at med et par elever. - Det var i 1991, og jeg holdt fast i, at jeg gerne ville hjælpe, så længe det ikke gik ud over mine egne spring. Det viste sig, at være kronprins Frederik og prins Joachim, der var eleverne. Joachim forstuvede desværre foden under træningen, men vi havde kronprinsen med oppe og ned. - B.S. havde et kamera på hjelmen. Jeg lå lige til venstre fra kronprinsen på vej ned med 220 km/t. og var klar til at gribe ind. Filmen har B. S. Christiansen glæde af, når den bliver vist på tv, siger Helge Adam Møller og griber fat i sine egne kinder for at vise, hvordan kronprinsen så ud i luften.





God tone i byrådet Helge Adam Møller sad i byrådet i 1982-92, men han valgte Christiansborg til fordel for Næstved Rådhus. Nu er han tilbage i byrådet, og husker tiden med Svend Hansen og Henning Jensen som viceborgmester. - De har været med til at skabe den gode kultur og stemning der er i byrådet. Der er en god tradition, som bliver givet videre hver gang, der kommer et hold nye ind. Det er en fornøjelse at være med til at skabe nogle resultater. Der går ikke lang tid fra, at det besluttes at bygge et campus, før det står der. Sådan var det ikke i folketinget, siger Helge Adam Møller.





Børn og unge boom Han kæmper for at få fjernet særskatten på erhvervslivet - også kaldet dækningsafgiften. Den afholder nye virksomheder for at se i retning af Næstved. Det Røde Kabinet kan måske gå med til at halvere den kendte procent-besparelse, der har været en fast slankekur på kommunale områder. - En halv procent vil give 150 millioner kroner over fire år. For dem kunne vi afskaffe særskatten på erhvervslivet og bruge resten - 110 millioner - på skoler og børneinstitutioner. Helge Adam Møller er ikke tilhænger af skattestigninger, der mest af alt tilfalder staten. Han føler sig overbevist om, at de ældre nok skal klare sig på det niveau, der er lige nu. I stedet skal der tænkes på det stigende børnetal og det faktum, at det er ungdommen der skal satses på, når det handler om fremtiden. - Politik handler om at prioritere. Hvis man vil gøre noget for alle, så hjælper man ingen, siger han.





Fakta Helge Adam Møller 75 år

Bor i Næstved, har 3 søstre. Er fraskilt og har 2 døtre på 21 og 23 år - Asta og Klara. Medlem af byrådet fra 1980-90, samt igen siden 2014. Tidligere folketingsmedlem i 28 år,samt medlem af Folketingets præsidium. Statsrevisor i 14 år, samt major i 25 år. Nu byrådsmedlem og foredragsholder. Din største udfordring i byrådsarbejdet?

- At søge at forhindre at det nye "røde flertal" ikke sætter den solide kommunale økonomi overstyr som det tog tre år at opbygge for det "gamle" byråd. Det vil være ubærligt. Dine vigtigste mål?

- At sikre at kommunens skoler bliver endnu bedre og at endnu flere unge hurtigt kommer i gang med en uddannelse, gerne en faglig uddannelse. At skabe ny udvikling i havneområdet med boliger,cafeer og sejlerturister. Hvad er vigtigt for Næstved?

- At byrådet får afskaffet særskatten på erhvervslivet, dækningsafgiften, så det bliver mere attraktivt at drive erhverv i Næstved. Det giver flere arbejdspladser og flere skatteindtægter,og så er der råd til bedre velfærd. Sociale medier i dit politiske arbejde?

- Jeg er på Facebook en gang om dagen. Enkelte dage to gange. Jeg bruger ikke de sociale medier ret meget i det politiske arbejde. Argumenterne er ofte forsimplet og tonen ubehagelig og ond.... det gider jeg ikke. De tre mest brugte apps?

- Vejrudsigten, Google og aktiekurser. De lokale nyheder finder jeg på:

- I Sjællandske, DR P4 samt TV2 øst. Hvad er det første du ville ændre, hvis du var borgmester?

- Øjeblikkeligt afskaffe bureaukrati, indberetninger og kontrolskemaer som ikke er absolut nødvendige. Medarbejderne skal have mere ansvar og selvstændighed, det er det de er uddannet til. Hvordan slapper du bedst af?

Jeg spiller golf. Læse/høre bøger - mindst en om ugen. Laver du selv mad? Hvad er din livret?

- Jeg kokkererer dagligt og elsker at bage. Sushi med et glas Noilly Prat. Hvad ser du på tv?

- Nyheder, historiske udsendelser, Viasat Golf samt franske og amerikanske film. Film/serier jeg kan lide:

- Danser Med Ulve af og med Kevin Costner. Den giver en god indsigt i indianernes kultur. Hvilken musik hører du for tiden?

Er fortsat fan af Frank Sinatra (fortæller noget om min alder). Hvornår er du off-line. Og hvor længe?

Næsten altid når jeg ikke er hjemme. Har kun mobilen med, når jeg er væk mere end 3-4 timer. Dit favorit transportmiddel:

- Mine ben, min cykel, min bil og en faldskærm på fjerdepladsen - det går bare alt for hurtigt at komme ned. Din næste ferie?

- Jeg vil gerne køre tværs over USA i åben Ford Mustang til næste år. Dit største forbillede?

- Churchill. Han var premierminister til han var 81 og parlamentsmedlem til kort før de 90 år.