Læsetid: Mor til fire, godsejer og politiker

Næstved-Bladet - 08. maj 2018 kl. 15:00

Cathrine Riegels Gudbergsen har en fantastisk arbejdsplads hjemme på Broksø. Hun driver gården, nyder at tage sig af familien, og så er godsejeren også god til at blande sig. Allerede som 18-årig kendte hun lidt til fremtiden. På hendes 30 års fødselsdag skulle hun overtage forældrenes gård og blive godsejer. Og sådan gik det. I 2003 skrev Cathrine Riegels Gudbergsen sig ind i historien, da hun tog ansvaret over Broksø gods - som familiens tredje generation. Den nye godsejer var godt rustet til opgaven. Hun voksede op på den smukke herregård, gik på Tybjerg og Herlufmagle skoler og havde et år som udvekslingsstudent i USA. Tilbage på Herlufsholm Kostskole, blev hun sproglig student, og i 1992 begyndte hun på Næsgaard Agerbrugsskole, hvor der var fire år med landbrugspraktik og arbejde, inden hun kunne kalde sig Agrarøkonom. Hun nåede også at læse psykologi og praktisere, inden Broksø kaldte.

Med mor på job Lærken er svær at få øje på. Men den er der et sted deroppe. Øjnene må knibes sammen, og nu lyser den velholdte hovedbygning op i skoven. Susåen risler lige ved siden af, og der er udsigt til mosen. Cathrine Riegels Gudbergsen tager imod i bygningen overfor, hvorfra Broksø gods administreres. Hendes mor Charlotte Riegels Hjorth har stadig et arbejdsliv på godset. Datteren bogfører mens mor konterer og giver sit besyv med, når der er brug for det. Det er en god hjælp, og selv om det er hyggeligt, når de to kvinder ikke at snakke ret meget privat sammen. Derfor står turene til sommerhuset i Rørvig med hele familien i høj kurs.

Godsejer med hippiebus Under Broksø Gods hører også Konradsfeldt. Cathrine Riegels Gudbergsen købte den i 2007. Broksø er en herlighedsejendom, og der manglede noget jord. I dag er hun selv i spidsen sammen med et team på tre fastansatte, hvoraf driftlederen tager sig af det praktiske. Godsejeren er til enhver tid klar til at trække i arbejdstøjet og sætte sig bag rattet i en traktor, når der er spidsbelastninger. I dag er en rolig dag, hvor der er tid til at reflektere lidt over, hvorfor hun altid involverer sig i alt fra elevråd, skolebestyrelser til lokalpolitik. Det tager tid at involvere sig, og et interview sætter fokus på, hvordan det liv passer ind som mor til fire, mand, gods og en ældre hippiebus - en VW transporter prydet med blomsterklistermærker.

Indsats der gavner Hun ligner den amerikanske skuespiller Glenn Close, men godsejeren er virkelig. Hun er kendt for at sidde i byrådet i Haslev i begyndelsen af nullerne, og da familien flyttede til Broksø i 2007, var det naturligt at se i retning mod Næstved. - Når man bor i området med sin familie og børn, der går i skole, så synes jeg det er naturligt og en god måde at gøre en indsats. Det kommer mig selv til gavn og alle dem, jeg kender. Jeg ser byrådsarbejdet som en slags værnepligt, siger Cathrine Riegels Gudbergsen.





Næstekærlighed Det at gøre en indsats og tage ansvar for eget liv, det vægter højt hos venstrekvinden. Hun er tæt på at gå i baglås, når hun hører om mennesker, der måske har mistet arbejdet, og dermed forventer at systemet kommer med et tilbud. På den anden side går Cathrine Riegels Gudbergsen ind for at man hjælper og interesserer sig for hinanden. Hun er vant til, at have børnenes kammerater med på bagsædet. - Lukketider er ikke et problem, hvis man hjælper hinanden.

Bed om hjælp... - Min erfaring er, at hvis man beder andre om hjælp, så får man den også. Det er helt banalt. Folk vil gerne hjælpe, og det handler dybest set om næstekærlighed. Hun glemmer aldrig, da en del af avlsgården brændte for snart seks år siden. Det påvirkede hele familien, og flere tilbød hjælp. Godsejeren fik et tilbud om hjælp fra en bekendt, som senere indfriede ønsket om at få hjælp med madlavningen. Der blev leveret hjemmelavede færdigretter til en hel uge.

By og land i balance Man bliver gladere, hvis man hjælper andre. Det er påstanden og erfaringen fra kvinden, der i sin tid som psykologi-studerende arbejdede som sekretær på Christiansborg. Det var en god tid, hvor arbejde og privatliv smeltede sammen. Det gik dengang. Der er ingen ambitioner om at komme tilbage til borgen som politiker. - Jeg brænder for hele Næstved. Jeg er lidt træt af al den by-land debat. Vi kan ikke lave om på, at Næstved er centrum og der skal være større ting som eksempelvis arenaen. Samtidig kan man sagtens se på, at få en bedre balance og flytte noget ud af byen. Der er ingen grund til at centralisere alt.

Et samlet Næstved Cathrine Riegels Gudbergsen synes byrådet havde en mere fælles mission i den tidligere periode. Nu vil budgetforhandlingerne vise, om det nye og røde byråd, evner at samle alle interesser igen. Hun ønsker det brede samarbejde tilbage. - Det er ikke et spørgsmål om farver, men om interessen for et samlet Næstved. Og bakke op omkring det der er og sker, siger hun og minder om, hvorfor det var, at de små købmænd forsvandt. - Der sker sindsygt meget i hele Næstved. Udfordringen er, at formidle det. Jeg ved, vi har Mærk Næstved hjemmesiden, men det er ikke altid lige let at navigere i det. Opfordringen er, at borgerne husker at bruge det og benytte de mange tilbud i kommunen.





Lader op i sengen Navnet Riegels er fulgt med gården. Det er et særligt navn, og historien og livet i en smuk hovedbygning er med til at give et billede af en stærk godsejer, politiker og kvinde. - Jeg har dage, hvor det har været både stresset og hårdt. Det er den berømte dråbe... og så går jeg tidligt i seng, og det er her jeg lader op til næste dag. Jeg har to børn jeg kan putte med, og så er det pludselig svært at være ked af det. Cathrine Riegels Gudbergsen hader at blive svigtet af mennesker, som hun troede, hun var enige med. De få dolke i ryggen har efterladt en bevidsthed, men skuffelserne er blevet en styrke, og hun holder fast i, at tro på det bedste om andre.

Tro på noget større Godsejerens børn står øverst. Mor har ingen planer om at gennemføre en ironman eller løbe et maraton. Der er for mange, der har for travlt med at nå det hele, og glemmer at leve livet. Darwin, god karma, kristendommen. Cathrine Riegels Gudbergsen tror på det meste: - Grundlæggende tror jeg, at der findes noget der er større end mig og os allesammen. Og det er sådan set meget trygt. Jeg kommer i kirke cirka en gang om måneden og gerne i Herlufmagle. Salmerne og kirkerummet giver mig ro, og så er det der, hvor børnene er døbt, konfirmeret og stedet, hvor vi blev viet, siger Cathrine Riegels Gudbergsen. Hun slutter altid dagen af med en aftenbøn sammen med børnene - kun de to små. De store gør, hvad de tror på, men en bøn gør altid noget godt, inden man skal sove.

Fakta Cathrine Riegels Gudbergsen

Landmand. Født 1973. Byrådsmedlem siden 2014.

Bor på Broksøvej 60. Har to yngre søskende. Er gift med Lars. Parret har fire børn på 16, 14, 10 og 6 år. Din største udfordring i byrådsarbejdet: - Tålmodighed, forandringerne kan ikke ske så stærkt som jeg godt kunne ønske mig.

Dine vigtigste mål: - At få en kultur i kommunen, om at vi møder alle med tillid og tro, på at folk vil det bedste og gør det bedste de kan. Det kræver en holdningsændring, men det kræver også at vi selv bliver bedre til at tage ansvar for vores livssituation, og hjælpe os selv og hinanden. Hvis der ikke var en: Jeg har krav på jeg har ret til mentalitet og folk der bevidst prøvede at udnytte systemerne, ville der være meget mere plads til dem der har reelle problemer og behov. Det er mit primære mål for hele perioden og det gælder på alle områder. Hvad er vigtigt for Næstved?

- At vi bliver bedre til at se os som en samlet kommune med en stor bykerne og en masse skønne landområder. At forstå, at vi ikke vil være det samme uden den anden, vi har brug for hinanden. Sammen er vi stærkest og skaber den bedste kommune.

Sociale medier - er du med? - Ja, jeg er med på Facebook, Linkedin, Instagram Snapchat og Twitter. Nogle mere aktivt end andre. Det er en god måde at få kontakt med folk på, dem som ikke lige læser den daglige avis og følge med i hvad mine venner laver og hvad der sker. Jeg når ikke at mødes med dem eller ringe sammen med dem, men vil jo gerne vide hvad der foregår og holde mig ajour med deres liv. Sociale medier i politisk arbejde? - Ja, jeg er ikke den mest aktive, men jeg bruger det til at vise at jeg arbejder hårdt for de stemmer jeg har fået. Hvilke 3 app's bruger du oftest?

Vejrudsigten, mobilepay og Sjællandskes nye app, hvor alle ugeaviserne er samlet.





Hvor finder du lokale nyheder? - På Sn.dk og TV Øst og Facebook. Hvad er det første du ville ændre, hvis du var borgmester? - Jeg ville flytte byrådets spørgetid til inden byrådsmødet så en spørger ikke ville være nød til at vente til efter mødet. Hvordan slapper du bedst af?

- Med havearbejde og eller en god krimi. Fredag aften med børn og mand omkring mig, en stak aviser og ugeblade, en kold øl og benene op.

Laver du selv mad? - Ja, jeg holder meget af at lave mad og kan lide det meste. Hvad ser du på tv?

- Hvem var det nu vi var, er et hit program igen for hele familien. Vi holder meget af gamle danske film som hele familien kan se sammen og så Barnaby, Beck, og Wallander. Hvilken musik hører du for tiden?

- Jeg hører meget forskelligt musik. Tror jeg der er country musik i bilens anlæg. Ellers hører jeg P4 eller radio SLR.

Hvornår er du off-line? - Det er jeg sjældent mere enden time ad gangen. Jeg tjekker ikke mails etc. hele tiden, men opkald, folk skal dog lægge en besked før jeg ringer tilbage. Mobilen er også tændt om natten, det er nødvendigt hvis der sker noget med et af vores udlejningshuse eller gården. Det er ulempen ved ikke at have fastnet længere. Dit favorit transportmiddel?

- Det er min bil. Din bedste/næste ferie?

- Det er sommerhuset. Vi har sommerhus mellem Rørvig og Nykøbing og der tager vi op mindst en weekend om måneden. Det er tilpas langt væk til at vi holder fri men tæt nok på til at jeg kan komme hurtigt hjem til gården. Dit største forbillede?

- Jeg kunne utrolig godt lide Kirsten Jacobsen fra Fremskridtspartiet ikke for politikken men fordi hun var klar, tydelig og konkret. Som politiker bliver det nemt »uld i mund«.