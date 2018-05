Læsetid: Man skal gøre tingene fuldt ud

Se billedserie Daniel Lillerøi bruger mange timer på cykel og i vandet på stranden i Karrebæksminde. - Det giver mig energi, siger han. Han regner med at gennemføre sin første Ironman i løbet af sommeren. Foto: Morten Aagaard.

Næstved-Bladet - 23. maj 2018 kl. 10:00 Af Morten Aagaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Da han blev valgt ind, var han den yngste. Nu er han en af de erfarne i byrådet. Daniel Lillerøi elsker at engagere sig. Byråd: Han kan lide at have noget at lave. Faktisk siger han, at det kendetegner ham. - Når jeg engagerer mig, så går jeg ind i tingene fuldt ud. Nogen gange sker det på bekostning af mig selv, så har jeg ikke så meget tid til mig selv, som jeg gerne ville, siger Daniel Lillerøi. Han har altid engageret sig i de ting, han omgiver sig med - helt fra skoletiden hvor han var elevernes repræsentant i skolebestyrelsen. - Jeg fandt ud af, jeg kunne lide at ytre sig og havde holdninger til tingene, siger han.

Ingen lette valgløfter Den politiske interesse kom tidligt. Han var i praktik på Næstved Tidende, og sammen med journalist Kirsten Murhart var han på en opgave, hvor han mødte borgmesteren i Suså Kommune, Poul Erik Sørensen. Han foreslog den unge skoleelev en praktikplads som borgmester - og hurtigt blev det sat i værk. - Jeg lærte allerede dengang, hvor spændende de politiske forhandlinger er, og den kompleksitet lokalpolitik indeholder. Jeg har altid været i et parti, som har haft magten i byrådet. Det er et stort ansvar, og det er noget, man skal tage alvorligt, siger han. Lette valgløfter giver Daniel Lillerøi ikke meget for. Der skal være sammenhæng - og kompleksiteten skal tages alvorligt. - Det er lettere at være i opposition. Der kan man råbe lidt mere op. Jeg ville personligt hellere ikke blive genvalgt, end love mere end jeg kan holde. Valgløfter skal man leve op til.





Næstved er harmonisk Daniel Lillerøi blev valgt ind i Suså Byråd i 2002, og fulgte med til storkommunen Næstved, da sammenlægningen kom i 2007. - Det er meget anderledes. I en mindre kommune kendte vi menneskerne og stederne. Det var lige før, vi kendte fornavnene på de ansatte på skolen. Men der er også store fordele ved at være en stor kommune. Daniel Lillerøi mener, at Næstved er en harmonisk kommune. Fordelingen mellem by og land gør, at vi har et godt udgangspunkt. - Der bor cirka 40.000 mennesker i Næstved og i landdistrikterne rundt om byen bor der nogenlunde det samme. Det er en god fordeling. Daniel Lillerøi sad som formand for styregruppen for udvikling af bymidten, og han mener, at planlægning af kommunen skal sikre balance i Næstved som en handelsby.

Nu skal der ske noget - Vi skal arbejde for en unik bymidte med masser af oplevelser. Der skal være plads til et socialt miljø, og kulturlivet skal præge bybilledet. Man skal have lyst til at gå en tur og hygge sig i bymidten, uden man nødvendigvis er der for at købe noget. Der ligger planer for både Axeltorv og Hjultorv. Planer som Daniel Lillerøi mener skal føres ud i livet. - Vi skal få gjort noget inden for relativ kort tid, siger han.

Gør det for egen skyld En af de ting der betyder mest for Daniel Lillerøi er samarbejde. Det er grundlaget i hans arbejde med politik, såvel som arbejdet med pædagogik som SFO-leder. Men der er et særligt sted, hvor den personlige indsats der betyder noget. - Jeg er ved at træne op til en Ironman. Det handler om mig selv. Der er ikke andre steder, jeg kan placere ansvaret, hvis det går galt, siger han. - For nogle år siden var jeg med i Herlufmagle Tri, og da jeg nåede målstregen, var jeg ved at dø. Så tænkte jeg, at det skulle være løgn. Henover sommeren har han meldt sig til Karrebæksminde Tri, og senere skal han tage en halv Ironman i Helsingør og en hel Ironman i København. - Hvis alt går vel, tilføjer han forsigtigt.





Travlhed er et tilvalg At dyrke motion ser Daniel Lillerøi som meditation. - Det er der, jeg kan lukke mig inden i mig selv, siger han. Selvom cyklingen kræver koncentration, så er der på de lange løbeture god tid til tanker. - Man tager sig tid til det, man brænder for. Mit tv er næsten aldrig tændt. Jeg kan godt se en god film, men jeg sidder ikke en hel aften og kigger ligegyldigt fjernsyn. At have travlt er for Daniel Lillerøi ikke noget negativt. - Jeg har selv valgt det. Det giver mening for mig, slutter han.

Fakta: Navn:

Daniel Lillerøi

Har en datter på 9 år.





Medlem af Næstved Byråd:

Blev valgt ind i Suså Byråd fra 2002 og kom med i Næstved Byråd ved sammenlægningen og har været der siden. Job:

SFO-leder. Hvad er din største udfordring i byrådsarbejdet:

- Jeg vil forsat kæmpe for udviklingen af Næstved Bymidte, Glumsø Spånpladefabrik og Mogenstrup Kro. Sociale medier - er du med?

- Jeg har både Facebook og Instagram. Facebook bliver brugt som en social platform, hvor jeg dels kan fortæller lidt om mig selv og min familie gennem tekst og billeder, men jeg kan også følge med i mine venner og bekendtes liv. Den bliver primært brugt til privat brug. Min Instagram profil bliver typisk brugt i forbindelse med mit Triatlon/Ironman, hvor jeg også selv følger andre triatleter fra hele verden.





Bruger du sociale medier i dit politiske arbejde?

- Ordentlighed i al kommunikation er vigtig. Det vil i så fald tage enormt meget tid, at svare på spørgsmål og kommentarer på sociale medier, og den tid har jeg desværre ikke. Derfor er det meget begrænset, hvad jeg bruger af politisk energi på de sociale medier. Hvor finder du lokale nyheder?

- Jeg får Sjællandske i fysisk form hver dag, så får jeg lokale nyheder fra Næstved-Bladet og Ugebaldet. Nyhederne får jeg også fra sociale medier. Hvordan slapper du bedst af?

- Jeg slapper bedste af på en lang løbetur eller ved vandet. Laver du selv mad? Hvad er din livret

- Jeg laver selv mad, men er ikke den der prioriterer mest tid i et køkken. Hvad ser du på tv?

- Jeg ser nærmest aldrig TV, men en god actionfilm er helt ok. Hvilken musik hører du for tiden? - Jeg hører næsten alt musik og hører musik konstant, når jeg kan komme til det. Det er alt fra 'de gode gamle' - Lis Sørensen, Søs Finger, Sebastian til The Minds Of 99. Alligevel har jeg de sidste 20 år haft en klar forkærlighed for rap og specielt de danske rappere som L.O.C. Suspekt og Benal.