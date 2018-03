Læsetid: Afvekslingen gør politik spændende

Det var ønsket om et muligt borgmesterskifte, der gav Rico Carlsen skubbet. - Carsten Rasmussen er en flink mand, og hele byrådet kommer rigtig godt ud af det med hinanden. Men jeg synes, det er på tide med et skift, siger han.

- Jeg har altid haft interesse i politik, så da nogen spurgte om, jeg ikke kunne tænke mig at blive kandidat, overvejede jeg det selvfølgelig. Jeg kunne godt se, jeg måske kunne hjælpe med at skaffe Venstre nogen stemmer, som partiet ellers ikke ville få. Men jeg troede ikke, det ville være nok til at komme ind.

- Jeg mener ikke, det skal være land mod by, for jeg kan vældig godt lide Næstved by. Jeg synes, der er mange spændende ting, og kombinationen med Kultur- og Demokratiudvalget er spændende. Jeg interesser mig kulturarv, og arbejdet med at både at tænke på, vi er en gammel by, men også have øje for fremtiden.

Derudover har han været til arrangementer på Talentskolen, og han er imponeret over alle de tiltag der sker. - Afvekslingen er det interessante, siger han. I fritiden bruger han tid på sin interesse for historie. Han er typen der kan bruge en hel dag på at besøge det ene museum efter det andet. - Alting er jo interessant, hvis man sætter sig ind i det, siger han.

- Kultur er et bredt område, og det er spændende at komme ud og se alt det der sker. Det første sted var Rønnebæksholm. Der fik jeg udviet min horisont.

- Jeg er glad for, at skolepolitik blev et af de helt store valgtemaer. Jeg håber på, man kan få forbedre folkeskolerne, selvom jeg også mener der skal være det private tilbud, så man kan vælge en skole, der passer til ens værdier. Men det må ikke komme til et fravalg af folkeskolerne. Privatskolerne skal være et tilvalg, siger han.

- Jeg fik det største sug i maven, det sidste døgn op til jeg skulle i byrådssalen første gang. Der er lidt ærefrygt omkring det øjeblik, hvor man kommer ind og ser sin plads med navneskiltet og det hele. Det er et stort øjeblik. Og så handler det bare om at gøre som de andre og ikke stikke for meget ud den første gang. Man må kigge lidt på de andre, så man husker at rejse sig på de rigtige tidspunkter, siger han.

Fakta:



Din største udfordring i byrådsarbejdet:

- Den udleverede Ipad. Jeg plejer at bruge android.

Dine vigtigste mål inden næste valg?

- At der kommer øget fokus på landområderne uden for byskiltet, og at der kommer flere varme hænder i skoler, daginstitutioner og ældreplejen, som kan bruge mere af deres tid at servicere borgerne i stedet for udfyldning af unødvendig dokumentation. I det større perspektiv, at vi er bevidste om vores kulturarv. Det forpligter at være med til at tegne retningen i en by, som er næsten 900 år gammel.

Hvad er vigtigt for Næstved?

- Motorvejen mellem Næstved og Rønnede, der vil skabe øget tilflytning og større skatteindtægter, som kan bruges til at forbedre velfærden for børn og ældre.

Hvor finder du lokale nyheder?

Jeg får Sjællandske dagligt. Det er i hvert fald én af kilderne.

Hvad er det første du ville ændre, hvis du var borgmester?

- At få genskabt et klima på de kommunale arbejdspladser, hvor de ansatte på gulvet tør påpege ting, der ikke fungerer, i stedet for at skulle frygte for deres arbejdssituation, hvis de åbner munden. At få ændret forholdene, så det bliver vigtigere, hvordan forholdene er i virkeligheden ude i klasselokalerne og ældreplejen end hvilke fine ord, der bliver sat ind i skemaerne og regnearkene. Ikke alt skal måles.

Hvordan slapper du bedst af?

- Det korte svar er, når jeg hygger sammen med folk, jeg holder af. Det lidt længere og mere konkrete svar er, når jeg ser en fodboldkamp, spiller et brætspil, har en god kulturoplevelse - gerne noget, hvor jeg oplever og lærer noget nyt.



Hvad ser du på tv?

- Nyheder, historiske udsendelser og sport. Når der er VM og EM i fodbold, forsøger jeg så vidt muligt at se det hele, men også Champions League og OL har høj prioritet. Ved juletid ser jeg Die Hard med Bruce Willis. Når jeg ser den i de sidste dage inden 24. december føler jeg, at Nu er det for alvor jul.