Længsel, familie og uroligt blod

Næstved-Bladet - 30. maj 2018 kl. 17:07 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

6. juni er der DOXBIO-premiere på Fædre Og Sønner i BIO Næstved kl. 20:30.

Filmen er et stykke Danmarkshistorie og en hjertevarm fortælling om en charmerende familie med eventyr i blodet.

Michael Haslund-Christensen og hans far, den tidligere hofmarskal for H.M. Dronningen, Søren Haslund-Christensen, tager på rejse i deres fælles fortid. Farfar Henning Haslund-Christensen var berømt opdagelsesrejsende og kulturarvsindsamler blandt mongolske stammer og sønnen Michael har hørt rygter om, at Henning også levede et hemmeligt dobbeltliv som britisk agent og våbensmugler.

Nu vil Michael finde ud af, om det er sandt. Han vil også gerne have tid sammen med sin far, for Sørens helbred skranter, han er diagnostiseret med Alzheimers, og tiden er knap.

- Haslund-slægten er ikke som folk er flest, og Michael var frustreret over, at se sin stolte far blive reduceret til en diagnose. Michaels svar på tragedien var at tage på eventyr. Han ville udforske rygter om farfar Hennings forbindelse til den engelske efterretningstjeneste. Vi dykkede dybt ned i hemmelige arkiver, fra England til Indien, Kina, Rusland og Skandinavien. Hennings liv er beskrevet i talrige bøger, men stykke for stykke begyndte et nyt billede at tegne sig. Af en storspiller og agent på hemmelige missioner i det britiske imperiums tjeneste, siger instruktør Andreas Dalsgaard.