LÆSETID: Viceborgmester stortrives i Det Røde Kabinet

Næstved-Bladet - 16. januar 2018 kl. 16:00 Af Jan Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En flok zebraer skudt med kameraet i løb. Billedet er større end fladskærmen i dagligstuen. Her sidder en mægtig hanløve og kigger med, når Klaus Eusebius Jakobsen læser dagens udgave af Sjællandske eller slapper af med en bog om kejser Augustus i romerriget.

Klaus Eusebius Jakobsen har ikke altid lige let ved at slappe af, men en god bog giver ro. Lidt klassisk musik er også godt, og på de hyppige ture til hovedstaden dækker P4 Sjælland så udmærket behovet for underholdning.

En ny tilværelse

Herlufsholmskoven er lige udenfor vinduerne. Kostskolen er kommet lidt på afstand, men den har sat sine spor. Ikke mindst det faktum, at han for mindre end to år siden stoppede som rektor.

Det var ikke så meget det, at han holdte op - det ville jo ske på et tidspunkt. Det var mere det, at det føltes så brat. Sammen med hustruen Inge Olhoff-Jakobsen forlod de rektorboligen og begyndte en ny tilværelse et par kilometer fra skolen og hjemmet gennem 23 år.

Hustruen er fortsat lektor på skolen, mens manden i huset har fået mere tid til at tænke på madlavningen. Han står for det hele, og det er ikke et problem. Tværtimod. Årstiderne er med til at inspirere og udfordre husets kok, der også er glad for en klassisk hakkebøf eller frikadeller efter opskriften, som kun findes i hovedet.

Tanker renset ud

Klaus Eusebius Jakobsen er glad for, at være en del af byrådet, og tilfreds med at overraske dem, der ikke havde troet at den gamle rektor rent faktisk blev i byen, og er klar til at smøge ærmerne op.

Første år gik med at skrive bogen: På Herlufsholm. Faktisk skrev han den på tre måneder. Inspiration kom i floder, og efter »dansen med eliten« og mange ærlige og kritiske ord om landets ældste kostskole er tiden kommet til politik. Eusebius Jakobsen er viceborgmester i Det Røde Kabinet.

Knaldrødt selskab

- Det havde jeg godt nok aldrig forudset... Det er jo et brandrødt kabinet, som borgmesteren mindede mig om forleden, konstaterer Klaus Eusebius Jakobsen. Han griner.

Selvironi og overskud er der nok af, og Radikale Venstres nye mand, er godt tilfreds med den politiske sammensætning.





Til gengæld synes kompetencerne fra skoledrift og erfaringer fra livet som et aktiv. - Det er et signal til mig selv og mine omgivelser. Jeg vil godt gøre noget for byen og være med til at udvikle. Ligesom på skolen handler det meget om at prioritere, hvad der er værd at gå videre med og hvad, man skal springe over.

Borgmester bestemmer

Klaus Eusebius Jakobsen er meget tilfreds med posten som viceborgmester og pladsen i kulturudvalget. Carsten Rasmussen har han et godt forhold til.

Det er borgmesteren der bestemmer, men aldersforskellen er en fordel. Sparringen gælder begge veje, og hvis det kan udmønte sig i nogle klare mål for de kommende fire år, så er meget nået.

Velfærd er vigtigt

Det er op en til en viceborgmester, hvor meget der skal gøres ud af det job. Klaus Eusebius Jakobsen vil fylde rollen ud og arbejde for, at der meget hurtigt bliver sat nogle pejlemærker for kursen de næste fire års udvikling af Næstved.

Det afgørende er den grundlæggende velfærd. 22 lukkedage i institutionerne lokker ikke ligefrem familier til byen.

- Grundvelfærden er vigtigst for mig. Den skal op igen. Det handler ikke kun om skatteforhøjelse men en ny måde at se på kommunens økonomi.

Klaus Eusebius Jakobsen vil gerne se på erhvervslivets dækningsafgift, men senere.

- Det handler først og fremmest om forhold for borgerne, kulturlivet, havnen og arenaen. Jeg vil gerne være med til at gøre en forskel og skabe en god stemning i byrådssalen.

Mail væk fra telefonen

Klaus Esebius Jakobsen træner tre gange om ugen, og han har det bedst med at være på i det daglige. Et telefonskift betød problemer med at få mailen til at fungere. Det blev begyndelsen til en ny livsstil, hvor mailen kun kører på pc og tablet og tjekkes nu færre gange om dagen.

- Jeg nyder, at have tid til at læse, men jeg vil også stadig give noget af mig selv. Jeg vil stadig gerne være på, selvom jeg jo er pensionist, siger viceborgmesteren og erkender, at han ikke bryder sig om at betegne sig selv med det ord.

Afrika og Enø

Det er godt et år siden, han fejrede sin 70 års fødselsdag med at invitere hele familien - parret har fem børn og fem børnebørn - på safari i Kenya.

Oplevelsen er stadig frisk i erindringen i kroppen. Afrika er noget helt specielt. Klaus Eusebius Jakobsen har været der flere gange, og hjemmet bærer præg af mange spor fra de vilde dyr og kulturen fra kontinentet.

Næste rejse er en tur til Dublin med hustruen, og i løbet af foråret vil turen gå til Enø, hvor parret har købt et strandhus.

Dine vigtigste mål i byrådsarbejdet

- Mange har sikkert undret sig over, at jeg valgte at gå efter en post som viceborgmester - udover poster i Kultur og demokratiudvalget, i Havnebestyrelsen og kommunens repræsentant i bestyrelsen for Arenaen. Men jeg har en klar tanke hermed, idet den vil hjælpe mig med at gennemføre en af de mærkesager, som jeg faktisk "førte mig frem på" i valgkampen. At sikre at målet for, hvorledes Næstved Kommune skal udvikle sig, blive klarere og vi skal få en vision og nogle klare strategier at udvikle os efter.

Hvad er vigtigt for Næstved?

- I Næstved kommune er der i november 2017 indgået en konstitueringsaftale mellem fire partier: A (13 mandater), EL (2 mandater), RV (2 mandater) og SG (1 mandat). Aftalen medfører et flertal i byrådet, men en del af målet er at hele byrådet i så mange sager som muligt arbejder sammen og når fælles mål og dermed visionen - bøjet mod hinanden og rettet mod opfyldelsen af visionen.





Hvad ser du på tv?

- Jeg elsker politiske debatter på TV2 News. Vi ser også serier. The Crown er fantastisk. Jeg ser gerne serier, hvor der ikke er alt for mange afsnit. Den franske Kvæleren er virkelig god.

Dit favorit transportmiddel:

- Min bil.

Dit største forbillede?

- Winston Churchill. Han var både gal, genial og excentrisk. Han havde en evne til at formulere sig, og jeg holder meget at et citat, hvor han har sagt noget i retning af: Headmasters has more power than Prime Pinisters ever had.