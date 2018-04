Se billedserie Jette Leth Buhl elsker roen i sit sommerhus. Tiden bliver blandt andet brugt med en god bog. Karen Blixen er blandt favoritterne. Foto: Morten Aagaard

LÆSETID: Vi skal skabe et godt liv for alle

Næstved-Bladet - 17. april 2018 kl. 12:00 Af Morten Aagaard

Der er ild i brændeovnen, udenfor begynder de første blomster at sikke deres grønne blade op af jorden. Jette Leth Buhl har haft sommerhuset i Karrebæksminde i et par år. - Jeg elsker en god travetur langs klinten. Vandet betyder meget for mig. Jeg er vokset op tæt på vandet, siger hun. I øjeblikket er hun ene SF'er i byrådet. Faktisk er SF eneste parti der i denne periode kun er repræsenteret med en person. - Sidste periode havde Enhedslisten og Radikale Venstre også kun et medlem i byrådet. Man kan godt føle sig som Lonely Rider, men så er det vigtigt at tro på, det man beslutter er rigtigt, siger hun.

Alliancer er vigtige Det er en stor arbejdsbyrde at være ene partimedlem i byrådet. Det er vigtigt at have et godt samarbejde med de andre partier, og det mener Jette Leth Buhl, hun har. - Det er vigtigt med gode alliancer. I bund og grund handler det om at være det man kalder et ordentlig menneske, altså at man kan stole på hinanden. Det har jeg mødt i stort set alle partier. For selv om man er uenig, skal man opføre sig ordentlig og holde sine aftaler, siger hun. Men det politiske spil kan indimellem være hårdt, og som politiker kan man godt komme i klemme. - Det oplevede jeg i 2015 i forbindelse med skolesagen. Vi havde lavet en aftale om, at vi ikke ville røre mere ved skolerne. Der skulle være ro. Et år efter skiftede Socialdemokratiet mening, og lavede en ny alliance og gennemførte områdeledelse. Det var jeg ked af, for det gik frygteligt ud over både eleverne og medarbejderne.





Start med dobbeltmandat Jette Leth Buhl kom flyvende ind i politik. Da hun stillede op til regionsrådet kom hun ind med ikke mindre end 3.000 personlige stemmer. - Hold da op, det var et stort ansvar, husker hun. Hun havde valgt at stille op på grund af den stigende ulighed i samfundet. Kort efter blev en af partifællerne i Næstved byråd sygmeldt, og hun kom ind som stedfortræder i en periode på tre år. - Det var første gang, jeg var i politik, og nu sad jeg på et dobbeltmandat. Det var hårdt, men også spændende og udfordrende. - Man klarer sig ved, at være sikker på det man vil, og det man tror på.

Djævlen i detaljen Det var netop i de år, hvor SF havde stor tilstrømning via det der blev kaldt Villy-effekten, på grund af Villy Søvndals store popularitet. - Vi fik fire i byrådet og otte i regionsrådet. Så det var også et stort og spændende gruppearbejde. I regionsrådet mødte Jette Leth Buhl sin politiske lærermester Flemming Stenild. - Han var en stor hjælp. Han kunne virkelig læse de sager, vi fik. Det er jo den største udfordring, man møder, første gang man bliver politiker. Sagerne er skrevet meget kryptisk, og djævlen ligger jo som bekendt begravet i detaljen, siger hun.

Respekten er en kunst Noget af det første Flemming Stenild lærte den nye politiker var, at vigtigheden af at sætte sig ordenligt ind i sagerne. - Han spurgte, kan vi gennemskue effekterne, af det vi beslutter? Kan vi forstå hvordan det bliver omsat til praktisk handling? Embedsværket fik større magt i de år lige efter kommunesammelægningen. Sagerne var komplicerede. Der kunne godt være sager, som vi ikke kunne gennemskue. Det er jo en kunst, at have så meget respekt for politikerne og demokratiet, at man lægger sager op som er til at forstå - også for dem der er helt nye, siger hun og tilføjer: - Men det er ret komplekst, men så må man jo spørge. Det bliver man heldigvis bedre til med tiden.

Et kunstigt marked For Jette Leth Buhl er det vigtigt, Næstved bliver en attraktiv tilflytterkommune, og for hende er nøglen at have en god kernevelfærd. - Det der bekymrer mig, ikke bare i Næstved men på den brede klinge, er hele den markedsgørelse der trækker mange ressourcer ud af vores kommunale system, siger hun. Hun mener, at hele strukturen i kernevelfærden bliver tilfældig, fordi man tænker konkurrence ind i den. - Man laver et kunstigt marked, og derved ødelægger man det der har været bærende i hele vores samfund. Den tænkning har inficeret hele vores samfund.

Kulturens løft Også kulturområdet er med til at gøre byen attraktiv for tilflyttere. - Vi gør meget på kulturområdet, og vi har haft mulighed for at prioritere det. Hele området har fået et løft, blandt andet med Talentskolen. Jeg kunne godt tænke mig, at vi brugte lidt mere på idrætsområdet, og at vi kunne give foreningerne bedre vilkår, siger hun. Sidst men ikke mindst nævner Jette Leth Bulh vandkulturhuset, som hun gerne så blev en attraktion for hele området.





Frivillig er godt, men ... Til dagligt arbejder Jette Leth Buhl som leder af Frivilligecenter Næstved, et sted for de sociale foreninger i byen. - Det frivillige Danmark blomster i øjeblikket, og der kommer hele tiden nye idéer til, hvordan vi kan hjælpe. Det egentligt er godt - isoleret set. Men hvis man kigger på det som en samfundsstruktur, så er det ikke sikkert, det er så godt på den lange bane. Hendes bekymring er, at der lige nu er mennesker med et stort overskud, men er de der også om 30 år? - Jeg er optaget af en ideologi. Jeg synes, vi som samfund skal skabe en struktur, der gør, vi alle sammen har et godt liv, slutter hun.

Fakta: Jette Leth Buhl. 61 år

Hun har siddet i byrådet siden 2010. Blev valgt ind i 2017 med 674 personlige stemmer. Hun har desuden siddet i regionsrådet i fire år.

Hun arbejder som æeder af Frivilligcenter Næstved i De sociale foreningers hus. Hvad er den største udfordring i byrådet? - At være alene SF'er. Hvad er det vigtigste mål lige nu? - Det er at arbejde sammen med den nye konstitueringsgruppen, Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Enhedslisten og SF om at formulere en vision for Næstved, der skal bringe kernevelfærden mere i overensstemmelse med de reelle behov borgerne har. Hvad er vigtigst for Næstved kommune? - At blive en endnu mere attraktiv tilflytningskommune, både i by og på land. Næstved har brug for flere skatteindtægter for at kunne løse de almindelige kerneopgaver, som en kommune har. Hvor får du de lokale nyheder? - Dem finder jeg på Næstved Netavis, i de lokale ugeaviser, i Facebook-grupper samt i Sjællandske. Hvad ville du ændre, hvis du var borgmester? - Det første jeg ville ændre, hvis jeg var borgmester ville være borgerservice. Jeg synes, der skal være langt større åbenhed og imødekommenhed overfor borgere der henvender sig for at få hjælp i kommunen. Det ville kræve en masse ændringer ind i systemet, som jeg ville prioritere. Laver du mad? - Jeg elsker at lave mad. Jeg har fem børn, så jeg har lavet rigtig meget mad. Vi har altid spist god økologisk mad. Børnenes yndlingsretter er nok pastaretter, men jeg kan nu også godt lide en god bøf. Hvad ser du i fjernsynet? - Jeg kan godt lide at se krimier. Især Sherlock på Netflix. Den er underfundig og fuld af gode detaljer. Jeg kan godt lide det finurlige og at den er lidt mystisk. Er du på de sociale medier? - Jeg er ikke særlig aktiv på Facebook, men hvis jeg ser en fed artikel, så slår jeg den op. Jeg synes, der er mange ligegyldigheder på Facebook, og jeg tænker: Hvorfor skal jeg vide det? Indimellem blander jeg mig i Facebookdebatterne om ting der sker i Næstved, men man skal vælge det, man blander sig i med omhu. Jeg har svært ved at kommentere på alting hele tiden. Jeg vil gerne blive bedre til at bruge sociale medier.