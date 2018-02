Se billedserie Michael Perch sidder også i Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget. - Her er vi bundet op af rigtig meget lovgivning. Det synes jeg har været hårdt. Det er en særlig rolle, at skulle effektvisere noget, man selv tror på skulle være anderledes, siger han. Foto: Morten Aagaard

Michael Perch er efter eget udsagn »en rigtig Fensmark­-dreng«. Lokalområdet betyder meget for den unge politiker, og en plads i byrådet har givet ham mulighed for at påvirke sine mærkesager.

LÆSETID: Ung politiker vil ikke bare stå på sidelinjen

Til trods for sine kun 27 år er Michael Perch hoppet op som nummer to på Socialdemokratiets liste. Han er netop blevet valgt ind i sin anden periode i Næstved Byråd, og Fensmark-drengen har sat sig for bordenden som formand for Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget. Det er en post, som han er meget ydmyg overfor. - Det er et vigtig udvalg, som berører borgerne direkte, siger han.

Debatten optog mig - Jeg begyndte at interessere mig for politik allerede, da jeg gik i 7.-8. klasse. Debatten om de mere etiske ting optog mig. Blandt andet hele debatten om Mohammad-tegningerne som kørte på det tidspunkt, debatten om fri abort og debatten omkring stoffer, siger han. Interessen for samfundsdebatten fik ny kraft en tilfældig dag, mens Michael Perch gik på gymnasiet. - Her mødte jeg Magnus Heunicke i et frikvarter, og han spurgte mig, om jeg ikke havde lyst til at give det en chance.

Politisk aktiv dagen efter Mødet med folketingspolitikeren såede et politisk frø i den unge mand. - Dagen efter dukkede jeg op til en demonstration om nedskæringer på gymnasierne og høje klassekvotienter. Det var i 2007, og en uge efter blev der udskrevet folketingsvalg, og så blev jeg aktiv i Socialdemokratiet stort set hver eneste dag, siger han. - Jeg havde tænkt, det var socialdemokratiet, der passede til mig, men tidspunktet hvor jeg mødte Magnus Heunicke var tilfældigt. Siden tog det fart for den spirende politiker.

Man skal yde noget Michael Perch stillede op til byrådet i Næstved i 2013, og blev valgt ind. Han husker den første dag i byrådssalen som noget ganske særligt. På det tidspunkt var han med sine 23 år byrådets yngste. - Det er en mærkelig følelse. Nu har jeg jo siddet der en gang til, og kunne kigge over på de nye, og det er altså en særlig oplevelse. Det er spændende, for man har brugt rigtig mange timer på det, og nu skal man ikke bare stå på sidelinjen, og fortælle om alle de ting, man kan. Nu skal man ind og yde noget. At være medlem af byrådet er et stort ansvar. - Der ligger et kæmpe arbejde, og hvad det vil sige, ved man ikke, før man står der.





Nødt til kompromis - Jeg vidste godt, dilemmaerne ville være der. Men de reelle dilemmaer, når man står og mangler penge, og alle de gode idéer og intentioner man har, bliver sat så kraftigt under pres, at man bliver nød til at gå på kompromis. Det er noget, der betyder rigtig meget. Det synes jeg har været svært, siger Michael Perch. Et af de områder der betyder meget for Michael Perch er uddannelsesområdet. Han arbejder selv som folkeskolelærer, og netop at byrådet blev nødt til at røre ved skolerne satte sine spor. - Det er et af de områder, der betyder rigtig meget for mig, og det er brandærgerligt at engagere sig i uddannelsespolitik, og så komme ind i en virkelighed, hvor man er forpligtet til at få tingene til at hænge sammen, før man kan gøre, det man egentlig ønsker.

Direkte henvendt Som politiker er det vigtigt, man kan lide at møde mennesker, og Michael Perch gør meget ud af at tale med såvel borgerne som sine politiske kollegaer. - Man skal ikke bilde sig ind, man kan være alle steder. Men man kan have en ambition om at komme ud og opleve nogen ting og være til stede. Men man skal ikke tro, det er det samme som at træde ind på arbejdspladsen hver dag, siger han. En stor del af kommunikationen med borgerne foregår via de sociale medier. - Jeg har en Facebookside, og der får jeg en hel del henvendelser. Det er mere direkte henvendt, og jeg svarer altid på henvendelserne.

Ung i byrådet At være blandt byrådets yngste er ikke noget Michael Perch bemærker. - Jeg synes ikke, det gør den store forskel. Hvis man har gode argumenter, og man kan lave analyser, man kan bruge til noget, så oplever jeg ikke, at ungdom er et problem. Men han anerkender, der ikke er mange unge i kommunalpolitik. - Det frivillige arbejde er under pres til fordel for det individuelle. Vi skal være mere synlige omkring de politiske aktiviteter, der er fede at være med til. Men det der virker er i høj grad netværk. Fællesskabet er meget vigtigt, siger han.

Det kræver tålmodighed De næste fire år er det naturligvis formandsposten for Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget der er i fokus. Og Michael Perch har sine politiske værdier. - At kunne dreje tingene i en retning, som man selv synes er rigtig - det betyder noget. At kunne sidde til et udvalgsmøde, hvor man med ganske små skridt, laver små forandringer som forhåbentlig gør en forskel, siger han og tilføjer, det kræver tålmodighed at være med i politik.









Udvikling skal vendes I denne byrådsperiode vil Michael Perch gerne lette presset på de bløde områder, så som skoler, daginstitutioner, handicapområdet, ældreområdet og de forbyggende indsatser. - Den udvikling skal vendes. Hvor meget det bliver, er afhængigt af alle mulige faktorer, som vi ikke kan sige noget om fire år ud i fremtiden. Men det er vigtigt, vi får det gjort, slutter han.

Fakta: Navn:

Michael Perch, 27 år Familiestatus:

Bor i Fensmark med sin kæreste og deres datter på 20 måneder. Medlem af Næstved Byråd:

Siden 2014. Personlige stemmer i 2017: 537 Job:

Skolelærer Din største udfordring i byrådsarbejdet:

At acceptere der også nogle gange er brug for at tage nogle hårde beslutninger. Det har ikke været sjovt at spare, men vi har et ansvar på godt og ondt. Dine vigtigste mål:

At sikre fremtidig velfærd i hele kommunen.

Hvad er vigtigt for Næstved? At få genopbygget vores serviceniveau på den nære velfærd. Sociale medier - er du med?

Ja, det er jo en del af tidens ånd og en fin måde at kommunikere på. Jeg har en Facebook-side. Her fortæller jeg om det politiske arbejde, men ind imellem lægger jeg også nogle ting op, som også kan give et indblik i min person. Jeg bruger også Instagram. Her fylder politik dog ikke, så her kan man lære mig at kende uden om al politikken. Jeg kan rigtigt godt lide, at kontakten til mig som politiker bliver lettere og hurtigere samtidig med, at jeg har mulighed for at formulere de ting, som jeg synes er aktuelt. Jeg synes, det er vigtigt at være til stede, der hvor folk er. Et af stederne er de sociale medier. Hvor finder du lokale nyheder?

Det gør jeg flere steder. Fra lokalaviser, fra sociale medier og net­aviser.

Fensmark betyder meget for Michael Perch. Det var her han gik i skole, her han fik sit første job og her han nu har bosat sig med sine kæreste og datter. Her er han tilbage på skolen, hvor han blev inspireret til jobbet som politiker og skolelærer.



Hvad er det første du ville ændre, hvis du var borgmester? Det er jo dejlig let at svare på, når jeg ikke er det. Jeg ville helt sikkert øge servicen på de borgernære områder. Det ved jeg nu også, at Carsten Rasmussen gerne vil. Hvad laver du i din fritid:

Jeg spiller musik, når jeg har tid. Det er ikke blevet til så meget på det sidste, men vi bilder os ind, vi stadig har det band. Hvad ser du i tv:

Jeg ser ikke ret meget fjernsyn. Jeg kan lide at se Debatten, og det er nok det politiske nørderi der spiller ind. Jeg bruger rigtig meget tid sammen med familien. Det prioriterer jeg hver eneste dag. Det synes jeg er vigtigt. Hvordan holder du ferie:

Jeg kan godt lide at holde ferie herhjemme. Jeg skal ikke nødvendigvis ud at rejse, før en ferie er god. Jeg kan godt lide at rejse for at se andre kulturer, og jeg er ikke typen der ligger på en strand en uge. Der sker alt for lidt. Tit rejser man ud i verden, men de ting der ligger rundt om hjørnet, dem kender man ikke.