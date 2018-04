LÆSETID: Politik og landmandsliv spreder glæde på jord

Se billedserie Elmer Jacobsens kone Bodil har fået etableret sin egen skov ved gården. Foto: Dorte Rye Silbo

Næstved-Bladet - 04. april 2018 kl. 13:00 Af Dorte Rye Silbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Elmer Jacobsen nyder at møde mennesker, og det gør han både i sit politiske arbejde og på spændende rejser. Det går godt i spænd med livet på landet. Byråd: Der er råvildt på marken og frisk luft omkring - snart skal kornet sås og efterfølgende sælges. Elmer Jacobsen og hønsehunden King tager imod på den fædrene gård mellem Marvede og Hyllinge. - Kender du noget smukkere, siger Venstremanden, da vi står på gårdspladsen. Han nyder udsigten til trods for hans rygsæk er fuld af fantastiske rejseoplevelser. Elmer Jacobsen overtog gården i 1980, og indtil 1996 drev han landbrug med grise. Men rejser og pasning af dyr gik ikke godt i spænd, og han valgte derfor kun at drive jorden. - Jeg ville ellers være politi­betjent, men det var dengang Palle Sørensen skød fire betjente. Jeg tænkte, der er nok større chance for at overleve som landmand end betjent, smiler Elmer Jacobsen.

Ungkarl i 45 år Kaffen står klar på bordet i køkkenet, og mors hjemmebagte kringel bliver lunet i ovnen. Elmer Jacbosen er klar til at snakke, og det er han rigtig god til. - Jeg har været ungkarl indtil jeg var 45 år. Jeg kunne ikke rigtig finde ud af det dér med piger, griner han - Nogle venner synes ikke det længere kunne gå og legede "kirsten giftekniv". Jeg plejer at sige, de er mine bedste venner, fordi jeg fik Bodil. Ingen tvivl Bodil har været velkommen. Hun har fået sit Drivehouse (et drivhus) og sin egen lille skov på matriklen, fordi i haven slapper hun af fra jobbet som leder af Sundhedstjenesten i Slagelse Kommune.

En håbløs dansker Køkkenet er prydet af et stort verdenskort med nåle, der viser alle de steder Elmer har besøgt. - Som 20-årig var jeg på en jordomrejse sammen med andre landbostuderende, hvor vi besøgte otte lande. På rejsen var vi på et landbostudieophold i Australien - af alle steder havnede jeg på Tasmanien - In The Middle Of No Where, fortæller han videre med sit lune. - En ung canadier, der blev en kollega på opholdet fortalte: - Jeg hørte Herren tale til mig: »Du skal have en straf, fordi du tidligere gjorde noget, der pissede mig af«. Straffen var en håbløs dansker at arbejde sammen med. Trods alt er de stadig rigtig gode venner. De landbostuderende mødes cirka hvert 5. år og kan i år markere deres 40 års jubilæum.





Vild med at rejse Elmer Jacobsen blev bidt af rejselivet. Som medlem af Næstved Egnens Landboforening begyndte han at arrangere rejser dengang der skulle maskiner til de baltiske lande. De første rejser gik til Ungarn. Qua det fik han et godt netværk og blev freelance rejsearrangør for Danske Andelsselskaber. Her rejste han rundt med udenlandske celebrity gæster i Kina, Korea, Japan, og han var med større grupper i Slovakiet. Han stoppede med at arrangere rejser i 2013, men han rejser stadig med Bodil og beskriver ferien til Belize, som den bedste, hvor de var afsted med deres svenske og canadiske vennepar. Parret er senest vendt hjem efter en fantastisk tur til Sydafrika.

Politik og livet på gården - Det er en fin kombina­tion med landbrug og møder indenfor det politiske arbejde. Men jeg er naturligvis afhængig af vejret, og det hænder jeg må sige nej til budgetlægningsmøder for i stedet at få klaret høsten for hundredetusind kroner, smiler Elmer. - I mit politiske arbejde holder jeg meget af, at møde andre mennesker - høre om hvad de bedriver og deres synspunkter. Elmer Jacobsen blev opfordret til at stille op i Venstre i 1992. Han gjorde ikke det store væsen af sig, fordi der skete så meget i hans liv. Lige efter han havde sagt ja, mødte han Bodil. Han har i to perioder siddet i Børn- og Unge udvalget og det har været noget af en øjenåbner, når man kommer fra et beskyttet landmandsliv. - Der er rigtig mange børn, der bliver fjernet. Ting er meget mere nuanceret, end de fremstår. Det er enorme rystelser det giver hele vejen ned gennem medarbejderstaben i de forskellige sager. - Jeg har haft glæde af Bodils kendskab til de områder, men heldigvis arbejder hun ikke i Næstved Kommune, så vi kunne holde det adskilt. Venstremanden går mod sit parti i forhold til hans holdning til folkeskoler. - Jeg mener folkeskoler er vigtige fremfor privatskoler. Det bliver svært for de dårlige børn, hvis de ikke møder de gode børn, siger Elmer Jacobsen.





Godt rustet - Jeg føler, jeg har en lidt anden tilgang, fordi jeg har rejst så meget. Jeg ser vores problemer er uendelig små i forhold til hvad andre må leve med. Uanset hvor godt vi har det - er summen af problemer ens. Elmer Jacobsen er medlem af Teknisk Udvalg. - Det er klart det jeg ved allermest om. Jeg har blandt andet praktisk erfaring fra mit arbejde som formand for det lokale vandværk.





Fakta: Elmer Jacobsen, 61 år.

Byrådsmedlem: 5. periode. 496 pers. stemmer.

Job: Landmand. Gift med Bodil, der har børnene Rasmus, 30 år og Sofie, 25 år. Har selv to yngre søskende og en halvbror.

Din største udfordring i byrådsarbejdet:

- At læse dagsordner. Dine vigtigste mål:

- At fremme erhvervsklimaet, så det er attraktivt at producere og skabe arbejdspladser i Næstved, som giver råd til trivsel og velfærd. Smartphone: Hvilke tre app's bruger du oftest?

- Mails, kalender og vejret. Hvor finder du lokale nyheder?

- Sjællandske og P4. Hvad ville du ændre, hvis du var borgmester?

- Jeg har aldrig ønsket at blive borgmester. Det passer mig fint, at sidde blandt de andre og komme med input. Men det ærgrer mig, at Venstre ikke er med i konstitueringen. Hvordan slapper du bedst af?

- Med en god bog, jagt og kortspil. Laver du selv mad?

- Hjælper lidt til, men har giftet mig ind i en familie, som er meget optaget af og rigtig gode til at lave mad. Derfor har jeg også mange livretter særlig røget laks og ål, står højt på listen. Hvad ser du på tv?

- Nyheder, Kender Du Typen, film med baggrund i virkeligheden. Matador er den bedste danske serie nogensinde og engelske krimier som Frost og Foyle ser jeg fordi de er finurlige, har humor og uden for meget vold. Hvilken musik hører du for tiden?

- Jeg skriver selv festsange, så musik med rytme og melodier som andre ville kunne skrive og synge på er favoritter. Her er Kim Larsen rigtig god. Bruce Springsteen har også en stor stjerne.

Dit favorit transportmiddel?

- Min Pickup. Dit største forbillede?

- Jeg tænker ofte på hvordan verden ville have set ud, hvis ikke vi havde haft Winston Churchill.