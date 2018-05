Se billedserie - Når man træffer de store beslutninger - ting, som giver store ændringer i folks liv, så skal vi politikere lytte hele vejen rundt, siger Kirsten Devantier. Foto: Morten Aagaard

Send til din ven. X Artiklen: LÆSETID: Nogen skal jo tale om det der er tabu Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

LÆSETID: Nogen skal jo tale om det der er tabu

Næstved-Bladet - 29. maj 2018 kl. 14:00 Af Morten Aagaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter 40 år i politik er Kirsten Devantier stadig klar til nye udfordringer. Hun mener, at god politik skabes i fællesskab - og hun håber, at fremtidens politikere står ved deres ansvar. Byråd: Det er samarbejdet, der er det vigtige for Kirsten Devantier. Derfor kan hun se tilbage på de seneste 40 år som politiker, velvidende at idéerne opstår i ét hoved, men det er igennem dialogen at de lykkes og bliver ført ud i livet. - Man bliver bidt af det, siger hun, og det politiske arbejde har også bidt sig fast i hende. Siden hun blev valgt ind i Holmegaard byråd i 1978, har hun været Venstres stabile og vedholdende dame i såvel byråd som regionsråd.

Et ordentligt liv til alle Kirsten Devantier ser tilbage og ser en stor forskel på det politiske liv fra dengang og til nu. - Vi lyttede mere til hinanden. Alene den måde man sagde tingene på, viste at det var samarbejdet der var vigtigst. Når man præsenterede noget dengang, sagde man altid: »Vi har i samarbejde lavet ...«. Det gør man ikke mere, siger hun. Hun mener, at god politik bliver skabt, når alle går ud af lokalet, og føler de har fået noget. - Jeg har prøvet både det store og det små. Jeg blev valgt ind i en lille kommune, og kom også til at sidde i Storstrøms Amtsråd og siden i Regionsrådet i Region Sjælland. - Jeg har altid arbejdet for det sociale område og psykiatrien. Det er der, mit hjerte ligger. Vi skal sikre, at alle får et ordentlig liv, og et liv så tæt på det almindelige, siger hun.

Omsorgen er vigtigst Hun er stadig i kommunens Omsorgs- og Forebyggelsesudvalg. Et udvalg hun tidligere har været formand for. - Det bekymrer mig, at der skal spares så meget som der skal på det område, siger hun. Med så store besparelser som området står overfor vil det komme til at gå ud over de behandlingsmuligheder og tilbud, som Kirsten Devantier mener er grundlaget for et liv så tæt på det almindelige som muligt. - Hvis ikke der er den hjælp der er brug for, så bliver de ensomme, og det gør mig ondt, siger hun.





Psykiatrien til Næstved Det var Kirsten Devantier der pressede på, for at den integrerede psykiatri kom til Næstved. - Jeg masede virkeligt på, og det lykkedes. Det er jeg glad for. Det er den rigtige løsning, så borgerne ikke falder ud af systemet, men kan komme videre med deres liv. Den integrerede psykiatri har samlet socialpsykiatrien, behandlingspsykiatrien og distriktspsykiatrien. Det betyder, at både kommunale og regionale medarbejdere holder til i samme hus.

Vi er her for at hjælpe Arbejdet med det sociale område og psykiatrien har fyldt meget i Kirsten Devantiers politiske liv. - Jeg har været så heldig, at jeg ikke selv har haft det tæt på livet. Men det kan jo ramme alle. Da jeg gik ind i politik i tidernes morgen, var det et tabubelagt område. Men nogen skulle jo tale deres sag, tænkte jeg. Og jeg bliver ved, for jeg kan se, at det udvikler sig, siger hun. Hun har i hele sin politiske karriere siddet i det sociale udvalg. - Det har heddet noget forskelligt hen over årene, men jeg har altid gerne ville arbejde på netop det område. Nu håber jeg bare, at fremtidens politikere vil være med til at guide, så folk ikke føler, de løber panden mod en mur. Vi er her jo for at hjælpe, siger hun.

Overskuddet er der Når Kirsten Devantier er blevet i politik, så længe som hun er, så er det først og fremmest en glæde ved at se tingene lykkes på tværs af politiske ideologier. - Man går ind i politik, fordi man føler man har et overskud. Hvert fjerde år har man så muligheden for at mærke efter, om man stadig har det overskud og engagement der skal til. Det har jeg følt, jeg har haft, siger hun. Ved siden af det politiske liv, har hun undervist på Holmegaardskolen i Fensmark. - Det har været vigtigt for mig, at holde fast i mit fag, siger hun.





Farvel til sygehuset At Næstved mistede sit sygehus i 2010, var bestemt ikke med Kirsten Devantiers gode vilje. Hun kæmpede hårdt og målrettet til det sidste. - Det er mit største nederlag, siger hun eftertænksomt. Men kampen for Næstved Sygehus er ikke stoppet. - Jeg kæmper videre for, at vi får et sygehus, hvor man specialisere sig på visse områder. Og der sker også mere og mere derude. Det er meget godt.

Byen byder velkommen Kirsten Devantier har netop fået plads i Plan- og Erhvervsudvalget. Det er et nyt og spændende område, hun nu skal til at udforske. - Jeg synes, det er et spændende område at arbejde med. Jeg mener, vi skal passe på de oaser, vi har i byen. Man skal ikke bygge på hver eneste tomme plads. Man skal føle sig velkommen i byen, siger hun og tilføjer: - Og så synes jeg jo også, at det nybyggede skal passe ind i stilen.

FAKTA: Navn: Kirsten Devantier

Tidligere lærer. Valgt til Holmegaard byråd i 1978-1994. Valgt til Storstrøms Amtsråd 1994-2007. Kom i Næstved Byråd i 2006, hvor hun også blev valgt ind i Regionsrådet. Laver du selv mad?

- Jeg kan godt lide at lave mad. Jeg nyder at invitere gæster og lave god mad til dem. Hvad bruger du din fritid på:

- Jeg er med i kvindenetværket Zonta, som er et netværk, hvor kvinder hjælper kvinder. Vi uddeler blandt andet et opmuntringslegat. Hvilken musik hører du?

- Jeg kan godt lide klassisk musik og opera. Vi har flere gange benyttet os af Opera Bio i Næstved, hvor de viser forestillinger fra Metropolitan i New York. Der har jeg set forestillinger i virkeligheden, og det er næsten som at være der.