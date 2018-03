Se billedserie Jørgen Christiansen behøver ikke at lære Mollie at lege med en fodbold. Hunden er et naturtalent.

LÆSETID: Lokal fodboldhelt er fast mand på byrådets hold

Næstved-Bladet - 13. marts 2018 kl. 14:15 Af Jan Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mollie stjæler opmærksomheden. Den godmodige og gæstfrie labrador underholder avisens udsendte, mens dens ejer sørger for en kop kaffe. Jørgen Christiansen har pakket sportstasken. Han skal til et børn- og ungetopmøde. Han er den eneste pædagog i skoleudvalget og det er en rolle, som han tager på sig - det er en vigtig post i et vigtigt udvalg. Han arbejder som socialpædagog. Oprindelig var han på Steff Houlbergs slagteri i Ringsted. Det var som akkordarbejder, og som skæresvend mærkede han på egen og andres kroppe, hvad det gør ved mennesker, hvis man pludselig skærer 30 procent i akkorden fra den ene dag til den anden skal arbejde hurtigere for at holde samme indtægt. Strejker og hårdt fysisk arbejde er fortid. Ryggen kunne ikke holde til mosten, men det gode, der kom ud af slagteriarbejdet er en udpræget retfærdighedssans.

Trivsel smitter I dag bruger han meget af sin tid på byrådsarbejdet, og Jørgen Christiansen har det fint med, at være blandt de byrødder som måske ikke er det mest kendte ansigt. - Det har jeg det helt fint med. Jeg er ikke bange for at sige, hvad jeg mener, men jeg holder det hellere internt - hvor det hører hjemme. Mit fokus er helhedsorienteret. Det er vigtigt, at de kommunale medarbejdere trives og har det godt. Det smitter af på arbejdet, og det gælder ikke mindst i skolesystemet. Mange kender det. Hvis man er presset så går det ud over både børn og forældre, siger Jørgen Christiansen. Han er dog kendt for at stå op for Karrebæk Skole, da en privatskole ville flytte ind der. Det skete på landsdækkende TV 2 i programmet: Flugten Fra Folkeskolen.

Skruen skal løsnes Det Røde Kabinet, der nu styrer byrådet, har mange opgaver, og der skal fokus på velfærd af den slags der bygges op nedefra. Det hedder buttom-up og ikke top-down i Jørgen Christiansens opskrift på at tilgodese kommunens godt 7.000 medarbejdere. Han ved, der bliver talt om lukkedage, som tegn på dårlig service i kommunen, men Jørgen Christiansen efterlyser løsninger på, hvor pengene skal komme fra. Han er netop kommet gennem sin første valgperiode, og kan se tilbage på en tid, hvor skruen blev strammet. Den holdt, og nu håber han, den kan blive løsnet lidt.

Fravær kan forebygges Jørgen Christiansen har tjek på pædagogernes ydertimer - de timer, hvor pædagogerne er alene med al for mange børn. Der er flere steder, der er langt fra BUPL's anbefalinger, der hedder 1:3 i vuggestuer og 1:6 i børnehaver. - Dårlige normeringer kan måske også påvirke sygefraværet. Vi politikere skal kigge indad og se, hvad der kan gøres for at forebygge. Mollie vågner øjeblikkeligt, da hun fornemmer at der er en gåtur i vente.

Bidt af en gal fodbold Det regner udenfor, så det bliver ikke den lange tur til stranden og lyden af bølgerne, som både hund og mand holder af. Vi sætter kurs mod fodboldklubben og den træterrasse, som Jørgen Christiansen kom til at sige, han kunne give træbeskyttelse i løbet af en times tid. Tidsplanen skred, men resultatet ses stadig. Jørgen Christiansen er vokset op i Næstveds sydby, og har været aktiv spiller på de bedste hold i Vejlø og Karrebæk. Gennem en længere periode var han formand i Karrebæk IF Fodbold, men det måtte han opgive. - Der er blevet mindre tid, men jeg er ikke helt stoppet. Jeg kommer stadig på banerne. Jeg elsker at se fodbold, og så fungerer jeg også lidt som assistent for 2. seniorholdet en gang imellem. Min hustru vasker stadig tøj for spillerne.

Hund skal når den skal Jørgen Christiansen griner. Det er umuligt at give helt slip på fodbolden, og Mollie synes også at være påvirket af familiens ømme punkt. Hunden finder straks en bold, som den nødig slipper. Det udvikler sig til lidt jonglering mand og hund imellem - og med en fotograf ved siden af, vækker det nysgerrighed blandt skolens børn, der også er ude i det våde græs. En hund er god til at skabe kontakt mellem mennesker, og en knægt tilbyder endda at hjælpe med at »samle op« efter Mollie. Jørgen Christiansen smiler mens han finder en pose frem - den klarer han selv.

Mere end en skid Snakken går i retning af Næstved. Der er stadig en del, der nyder at tale byen ned og konstatere »at der aldrig sker en skid i Næstved«. - Det er forkert. Vi har fået omfartsveje, arena, campus og Udlændingestyrelsen er på vej. Der er mange positive ting - også for kulturen og sporten. Jeg gik til valg på et slogan for flere kunststofbaner i 2013, og det passer næsten med en ny bane om året.

Børneboom på vej Den seneste sammenlægning af skolerne var nødvendig: - Jeg har kastet mig tidligt ind i, at redde skolerne på landet, men nu er bøtten vendt. Der kommer flere børn for fremtiden. Nu er det tid til at bruge penge på vedligeholdelse og snart bygge nye institutioner, siger Jørgen Christiansen. Han har lært meget af sine år i byrådet. Set udefra er det let at kritisere, når det besluttes at forsyne et stadion for byens 2. divisions fodboldhold, men det giver mening, når man forstår at penge der bruges er sat af til anlæg og drift.

Vand i krystalkuglen Hvis den lokale fodbold- entusiast fra Karrebæk ser i krystalkuglen, så ønsker han at Næstved får et flot vandkulturhus. Både for de lokale svømmeklubbers skyld, men også for borgerne og ikke mindst turisterne. Der er al for mange, der kører ud af kommunen for at komme i et spændende vandland. - Det kan vi gøre bedre selv, og det kræver måske bare en fornuftig finansiering, hvor det offentlige finder en privat partner, siger Jørgen Christiansen. Jørgen Christiansen, 46 år.

Byrådsmedlem gennem 4 år og nu genvalgt. Fik 213 stemmer.

Job: Socialpædagog på skole- og behandlingshjemmet Skovgården. Gift med Christina i 1997.

Børn: Marc, 20 og Mie på 17 år. Din største udfordring i byrådsarbejdet: - Der har været mange spændende opgaver at løse, men overordnet set så var kommunens økonomiske situation altoverskyggende i de fire år, der er gået. Det har været en sej kamp, og der skulle sluges nogle kameler på velfærdsområderne. Vi socialdemokrater valgte at tage ansvar for at rette op og Næstved Kommune er nu her fire år efter styrket. Dine vigtigste mål:

- At finde sammen med de andre byrødder i et forpligtende bredt samarbejde, det mener jeg at borgerne og kommunen er bedst tjent med. Jeg er som person/politikker helhedsorienteret og udover økonomi, borgernes trivsel, så betyder medarbejdernes ordnede forhold meget. Hvis eksempelvis skolelærerne trives så vil det smitte af på eleverne, og dette gælder for alle ansatte som har berøring med borgerne unge som ældre der er en sammenhæng hele vejen rundt. Hvad er vigtigt for Næstved?

- Flere pædagoger til vores børn i dagtilbud. Ved en tidlig indsats ift. at styrke børnenes almene udvikling, så vil det over tid være den bedste investering både menneskeligt for den enkelte og samfundsmæssigt da der i fremtiden vil være færre udgifter forbundet med specialtilbud. Sociale medier - er du med?

- Jeg kaster mig ind i debatter, hvor jeg finder det relevant men ellers ikke. Smartphone: Hvilke 3 app's bruger du oftest? - Google, Facebook, Wordfeud. Hvor finder du lokale nyheder? - Sjællandske E-avis, og TV2 øst, Facebook, Næstved Netavis og lokalradioen. Hvad ville du ændre, hvis du var borgmester? - Så ville jeg bytte plads med Carsten Rasmussen. Han er med flere længder borgernes førstevalg og der er ikke et seriøst alternativ. Hvordan slapper du bedst af?

- Når jeg går tur med vores hund Mollie på Vesterhave eller Enø. Det er ren terapi at lytte til bølgernes brusen og mærke vinden smaske lige ind i ansigtet. Laver du selv mad?

- Nej ikke så tit, af og til på arbejdet og ellers på havegrillen. Min livret er stegt flæsk med persillesovs der spises hjemme.





Hvad ser du på tv?

- Fodbold er min store passion og jeg elsker at analysere, og se detaljer i kampene. Jeg kan sagtens få noget ud af en 0-0 regnvejrs kamp mellem Letland og Litauen. Af serier på Netflix er jeg vild med Peaky Blinders og Designated Survivor.





Hvilken musik hører du for tiden? - Rise Against, Greenday, Volbeat, og arbejdersange. Hvornår er du off-line?

- På arbejdet og til møder.





Dit favorit transportmiddel:

- Min Ford Ka, valgkampagne-bussen. Din bedste/næste ferie?

- Campingferier da børnene var små, og Grand Canaria. Den næste: Liverpool, jeg skal i mit liv opleve stemningen på Anfield Road. Dit største forbillede?

- Det er min mor. Hun er den sejeste jeg kender, på trods af at hun blev lammet i højre side for mange år siden, så har hun en fantastisk dejlig tør humor og kan få mig ned på jorden, hvis jeg bliver lidt for smart at høre på. Min mor minder mig iøvrigt ofte om både de ældre og de handicappedes behov for støtte.