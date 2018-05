Hanne Rasmussen er vild med Sydbyen og nyder at gå en tur langs Kanalen. Her slapper hun af og får ny energi. Hun mindes også de unge dage til Sct. Paulifester.

LÆSETID: Hanne Sørensen er rebellen fra Næver

Byråd: Da Hanne Sørensen begyndte at diskutere med politikerne i fjernsynet, mente hun det var på tide at gå ind i politik. Qua hendes job som socialpædagog for socialt udsatte mødte hun nogle mennesker, der havde det svært. - Der var nogle udfordringer. Det kunne ikke være rigtigt, at man brugte mange penge på at sætte folk i behandling, men ikke sikrede, når de så vendte hjem fra en behandling, siger Hanne Sørensen, der i snart 20 år har arbejdet med socialt udsatte. - De kommer hjem til den samme sure lejlighed og de samme naboer, eller også kommer de hjem til gaden. Jeg synes, der var mange ting, der ikke gav mening. - Ikke engang dem fra mit eget parti lyttede til mig på tv, smiler Hanne Rasmussen, der havde været medlem af Socialdemokratiet flere år før hun stillede op. Hun blev valgt ind første gang.

- Jeg havde nogle holdninger, noget hjerteblod, nogen meninger og erfaringer, som jeg gerne ville bibringe. - Jeg synes, der er nogle tåber, der udtaler sig om noget de ikke ved en dyt om. - Der er også ting, jeg ikke ved noget om, men så må man gøre sig den tjeneste at sætte sig ind i det. - I dag har jeg været på tur med en gruppe omkring åløb og oprensninger. Det ved jeg ikke noget om, men prøver at spørge de folk fra kommunen, der kender til det. Turen skyldes Hanne Rasmussens post i Teknisk Udvalg. Hun er også med i Økonomiudvalget samt Omsorgs- og forebyggelse Udvalget.

Flere borgere har gennem årene kaldt hende for en rebel. - Jeg besøgte engang en hardcore narkoman, der i dag er ude af sit misbrug, på hans behandlingssted. Han sagde til mig det ikke kunne være rigtigt, at »Rebellen fra Langeland« havde taget mit navn. Du burde kræve erstatning. Hanne Rasmussen smiler. - Jeg kan godt finde på at sige: Det er fandeme ikke rigtigt det dér nede på kommunen. Det synes borgerne er meget sjovt. At man ikke er den der bly viol, der taler så pænt. Til gengæld skal jeg også passe lidt på, for jeg er også en rollemodel. Men en gang imellem må man også gerne vise tingene ikke er ok. - Der er sådan lidt fandenivoldsk og rebel i mig. Det er derfor jeg har kæmpet de her kampe for dem. Og jeg giver ikke op. Det kan være hårdt arbejde og op ad bakke i jobbet, men heldigvis oplever Hanne Sørensen også mange succeshistorier. - Det kan være små skridt og små succeser. Der er mange borgere, jeg har haft med at gøre, som i dag lever et fornuftigt liv, siger hun.

- Jeg er vokset op i Sydbyen, har spillet håndbold i NIF og gået på Sct. Jørgens Skole. Og bor stadig i området. Jeg har dog haft en afstikker til Menstrup i 5 år, griner Hanne Sørensen. - Jeg elsker at gå ture langs kanalen også før promenaden kom. Det er her jeg trives og det er her jeg samler energi.Bare gå og ikke skal tænke på noget – bare snakke med en and. Det er fedt, og så er jeg ladet op til, jeg kommer hjem. - Der er mange dejlige pletter i Næstved, men det her er noget helt specielt. Efter en uges rejse vil jeg hjem igen. Jeg kan godt lide »Korsbæk«.

- I mine unge dage var vi en masse, der rendte sammen. Flere fra kollegiet. Dengang var der ikke rigtig nogen steder for de unge - udover sportsklubber. Derfor mødtes vi ofte ved Kanalen. Og til Sct. Pauli Festen. Der var gang i den. Der kom senere en ungdomsklub i sognegården ved Sct. Jørgens Kirke, der hed Baljen. Det var et rigtig godt sted, mindes Hanne Sørensen

Hanne Rasmussens forældre bor stadig i samme område og familiebåndet er tæt. Og spørger man Hanne Rasmussen om hendes forbillede er den første indskydelse. - Det er lidt svært, men hvis jeg siger min far, så sikrer jeg i hvert fald, at jeg stadig er på listen over arvinger. Men på den anden side, hvad siger min mor?, smiler Hanne Rasmussen. - Nej, helt seriøst har jeg gennem tiden og i forbindelse med mit arbejde med socialt udsatte misbrugere, mødt mange engagerede mennesker, ildsjæle med hjertet det rigtige sted. Så der er mange forbilleder.

- Det kan både være et par dygtige kollegaer, som hver dag yder deres allerbedste for at hjælpe de borgere som har brug for støtte. Eller det kan være et menneske, som ikke tænker så meget på sig selv, men bare yder en kanon indsats over for andre mennesker. - Jeg har læst en del bøger og artikler skrevet af Preben Brandt, tidligere psykiatrisk overlæge. Og der er jeg imponeret. - Hans menneskesyn, hans tilgang til andre mennesker og forståelse for individet. Det er i hvert fald en person jeg har kæmpe respekt for, siger Hanne Sørensen.

Fakta

Hanne Sørensen, 53 år.

Socialpædagog i Center for socialt udsatte.

Byrådsmedlem siden 2013

Gift med Claus Sørensen, har to døtre på 19 og 25 år. Har to yngre brødre Jan og Per.

Din største udfordring i byrådsarbejdet.

- Det er, at få sat sig godt ind i alle sagerne, især i starten. Man vil gøre det så godt som overhovedet muligt, men vi kan ikke være alle steder. Det kan også knibe med at læse alle dagsordner fra udvalg jeg ikke sidder i, men jeg forsøger. Det er også vigtigt, at vi byrødder har et godt samarbejde og tager hensyn til vores forskelligheder, men også engang imellem går på kompromis, til gavn for borgerne.





Dine vigtigste mål.

- Valgkampen er i gang allerede, den startede 22. november 2017. Målet er selvfølgelig, at vi stadig har borgmesterposten i næste periode fra 2022. Det vil jeg sammen med min A-gruppe kæmpe for, da det er det bedste for Næstved.

Hvad er vigtigt for Næstved?

- Det er, at vi får lavet parkeringshusene færdige, at Arena Næstved får rigtig gang i hjulene. Samtidig vil jeg også arbejde for, at Sydbyen ikke bliver overset. Vi er en stor bydel og stille og roligt forsvinder tingene lige for næsen af os. Bibliotek og posthus.Vi skal være skarpe og tydelige, og det skal gøres i fællesskab med de mange fantastiske mennesker, organisationer der er i bydelen.

Sociale medier – er du med?

- Jeg bruger mest Facebook, og jeg har brugt det meget under valgkampen. Det er en god måde at kommunikerer med borgerne på.





Hvilke 3 app’s bruger du oftest?

- Google maps, da jeg er en klovn til at finde de rigtige adresser. Så er det sjovt nok Mobilepay, med to døtre, der af og til er lækkersulten, så må mor jo slå til.

Hvor finder du lokale nyheder?

- Jeg læser Sjællandske på nettet og andre nyheder på nettet.

Hvad er det første du ville ændre, hvis du var borgmester?

- Lige umiddelbart ville jeg ikke ændre så meget.

Hvordan slapper du bedst af?

- Jeg slapper bedst af, når jeg er sammen med dejlige glade mennesker. Familie og gode venner. Eller når jeg sidder i min sofa og ser serier på Netflix, det er skønt. Her lader jeg op og det giver mig energi.

Laver du selv mad?

- Jeg laver helst ikke mad, men spiser med glæde alt det som andre laver: Min mor er fantastisk til at lave alle mine yndlings retter.





Hvad er din livret:

- Jeg er glad for spændende sammenkogte retter, gerne med hvidløg og chili.





Hvad ser du på tv?

- Jeg ser rigtig meget tv, alt slags. Film, serier, dokumentar programmer og alle kanaler også meget gerne en vildt spændende håndboldkamp.

Film/serier

- En af de bedste film er: En Verden Udenfor med Morgan Freeman. Han er en fantastisk skuespiller, og laver også glimrende dokumentar programmer.

Hvilken musik hører du for tiden?

- Jeg er absolut Volbeat fan. For Evigt er et fantastisk nummer. Men også de foregående cd’er de har udgivet er rigtig gode. Lidt ballade og rock godt blandet. Thomas Helmigs Godnat Malaga er også en af favoritterne.

Hvornår er du off-line.

- Jeg er off-line når jeg sover, men min private telefon er aldrig slukket. Heller eller ikke når jeg sover.

Dit favorit transportmiddel

- Jeg elsker at køre bil, men kan godt både lide at cykle og gå.

Din bedste/næste ferie?

- Jeg har været på mange dejlige ferier, både charter og storby ferier. Men en forlænget weekend i Berlin for et par år siden – blev jeg slet ikke færdig med. Så meget kultur og historie, der skal jeg helt sikkert ned igen. Tænker også at Rom og Barcelona en dag skal besøges. Men denne sommer bliver jeg i landet.