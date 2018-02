LÆSETID: Byrådets Pippi Langstrømpe

Se billedserie Til kaffe med Githa Nelander i det hyggelige lokale på Rønnede Kro, som hun besøger, når hun virkelig skal slappe af og nyde husets gode mad.

Som barn lignede Githa Nelander den svenske pige fra Villekulla. Personligheden har fulgt hende. Det er en kvinde med ben i næsen, der siger sin mening også i byrådssalen.

Næstved-Bladet - 20. februar 2018 kl. 13:00 Af Dorte Rye Silbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De røde fletninger med piperenser er væk - det lange hår har ændret farve og ligger glat ned af skulderen. Men det betyder ikke, at indmaden har ændret karakter. - Som barn lignede jeg Pippi og blev til hver en festlig lejlighed klædt ud som hende. I det hele taget minder jeg nok meget om Pippi. Hun kan også godt lide at gå mod Janteloven, fortæller 57-årige Githa Leander, mens hun nyder sin cafe latte på Rønnede Kro. For det er nemlig hendes fortrukne sted, når hun virkelig skal slappe af og spise god mad.

I krofatters stue - Jeg er vild med Pippis citat: Det har jeg aldrig prøvet før, så det kan jeg godt. Det er genialt, smiler hun. - Jeg har været på Rønnede Kro første gang for 12 år siden efter min mors bisættelse sammen med min far og min søn Andreas. - Dengang var det en anden ejer, og det var ligesom at træde ind i krofatters stue. Næsten ligesom vi forstyrrede ham i hans egen stue. Det grinte vi meget af. Men han var super nærværende. Besøget gjorde et stort indtryk. - I dag er det noget helt andet. Der er lige så hyggeligt bare på en anden måde. - Efterhånden kender de Andreas og jeg, når vi spiser her, eller når vi finder på at tage søndagsmaden med hjem, tilføjer Githa Nelander, der bor nær barndomshjemmet i Fensmark.

Som politiker er det svært, at have et job ved siden af.

- Jeg har i mange år arbejdet indenfor salg og marketing. Og da jeg fik en stilling som markedschef hos Seas-nve, troede jeg at en karriere indenfor politik kunne forenes. Men det var for sejt.

I dag arbejder Githa Nelander som trafikleder for Nobina Danmark. Her sikrer hun driften af 100 busser og chauffører i København.

Hver nat står hun op kl. 1.30 for at møde på sit job kl. 3.30, og som regel er hun hjemme igen cirka kl. 12. Hvis hun er rigtig heldig, når hun hjem og får en lille lur, inden dagens møder kalder.

Med i nye udvalg Det er ikke kun byrådsmøder. Hun er også aktiv i KKR, Kommunernes Kontakt Råd. - Det er fedt at sidde med i. Her får man et godt netværk med regionens borgmestre og andre politikere.

Desuden er hun med i RAR, Det Regionale Arbejdsmarkedsråd, som også er et spændende område.

I 2. periode har hun fået poster i Kulturudvalget samt Plan og Erhvervudvalget.

- Det var desværre ikke helt det, jeg havde ønsket mig. Mine erfaringer og kompetencer er at hjælpe de svage. Jeg har arbejdet med ledige borgere, der var sygemeldte og svage. Erhverv er spændende, men Plan siger mig ikke så meget, men det kan blive interessant.

Flexjobber Githa Nelander har selv mærket på egen krop, hvad det vil sige, at blive svag.

- Jeg har før arbejdet i 25 år som salgs- og markedschef hos TDC. En dag blev jeg påkørt på motorvejen og fik piskesmæld. Jeg troede, jeg sagtens kunne klare jobbet bagefter. Men den gik ikke. Jeg havde hovedpine hver dag - plasteret til med piller og var dårlig. Jeg sagde til kommune, at jeg gerne ville være flexjobber. Så jeg har selv prøvet systemet på tæt hånd.





Operationer i Tyskland - Jeg havde fået en diskusprolaps i både ryg og nakke. En læge foreslog førtidspension, men jeg ville ikke give op. Jeg ønskede bare at blive rask. Stærke Pippi kom til udtryk i DF'eren.

- Jeg så en artikel i et blad hos min mor om en læge i Bonn, der var dygtig til at operere. Jeg kontaktede ham og tog til Tyskland. Han mente, han kunne hjælpe mig.

- Jeg fik foretaget de to operationer med et halvt års mellemrum, og efter halvandet år nåede jeg mit mål. I dag har jeg overhovedet ingen mén, smiler Githa Nelander.

Strategi fremfor salami Githa Nelanders største udfordring i byrådsarbejdet er det kommunale styre og tempo.

- Salamimetoden har jeg svært ved i stedet for at lave en strategi. Jeg har ikke så meget tålmodighed, så for mig er det yt med lange snakke og historier. Det skal være kortfattet, og vi skal have fakta på bordet.

- Jeg har prøvet at give hint til borgmesteren om at lukke en sag. Det var særligt slemt op til valget.

- Det skal drives mere forretningsmæssigt. Måden at lægge budgetter på kan jeg ikke forholde mig til. Der skal satses på erhverv og de unge, som vil skabe fundament for de ældre.

Savner Palmskov - Inden valget følte jeg lidt, at jeg stod alene i opposi­tionen, fordi jeg gik tidligt ud og pegede på Kristian. Men jeg tror, det blev min belønning, siger Githa Nelander, der meldte sig ind i Dansk Folkeparti i 2010 og er folketingskandidat opstillet på Lolland. Hun nævner samtidig brugen af de sociale medier som en stor fakta for at hun kom med i 2. periode. - Jeg mener, jeg har vundet begge valg via Facebook. Den vej og på Linkedin vil jeg fortsætte med at informere.

- Jeg er meget ked af, at Thomas Palmskov ikke blev valgt ind. Jeg savner hans gode humør og politiske indsigt, tilføjer hun.

Ingen brok i sofaen - Jeg er glad for at være med, og føler jeg kan bidrage med noget. Hellere være deltagende end bare at sidde og brokke sig i sofaen. Jeg vedkender mig mine holdninger. Hvis man ikke kan være ærlig over for sig selv, så skal man arbejde med det.

- Mine vigtigste mål fremadrettet er at positionere mig indenfor det nye byråd, og få sat fokus på mine og DF's mærkesager. Dernæst foretage ændringer, der kan mærkes i forhold til det vi står for og overfor vores vælgere. Det skal være mærkbart for vælglerne, slutter Githa Nelander.

Fakta: Navn: Githa Nelander, 57 år.

Familiestatus: Har tre søskende, blandt andet en tvillingebror. Er single og bor i Fensmark sammen med sin søn Andreas på 22 år.

Medlem af Næstved Byråd: 2. periode. 601 personlige stemmer i 2017.

Job: Trafikleder i Nobina Danmark

Laver du selv mad? Hvad er din livret? - Jeg er ikke vild med at lave mad, men det hænder. Jeg har heller ikke så meget tid til det. Til gengæld elsker jeg, når der er nogen, der inviterer mig ud og det sker ofte. Min søster er ret sød til at invitere mig, og hun laver rigtig god mad. Jeg elsker at komme der. Min livret er pandekager med is.

Hvad ser du på tv? - Dokumentarfilm - helst krimier, nyhederne og håndboldherrene. Sidstnævnte er topklasse underholdning og det er skønt og sidde og se dum ud i sofaen. Det er lidt pinligt, men jeg ser også Barnaby - det er så hyggeligt. Jeg kan også lide at se engelske krimier - spændingen og deltager i opklaringsarbejdet.





Hvilken musik hører du for tiden? - The Killers, Ed Sheeran, Coldplay og Tokio Mayers. Jeg hører musik, når jeg gør rent, løber en tur, kører bil eller i træningscenter.

Hvornår er du off-line? - Når jeg sover, og af og til når jeg arbejder.

Dit favorit transportmiddel? - Bil

Din bedste/næste ferie? - Den bedste ferie var sidste sommer, hvor Andreas og jeg spontant hev fire dage ud af kalenderen og tog til Mallorca. Det har som regel været de spontane beslutninger, der har været de bedste. Jeg nyder at slappe af under sydens sol og varme, hvor alt bliver serveret. Næste ferie går til New York, hvor Andreas gerne vil bo, så målet er, vi skal opleve byen sammen inden det for alvor går løs.

Hvilke tre app's bruger du oftest? - MobilePay, YR (norsk vejrudsigt) og Trafikinfo. Vejret er vigtigt i forhold til mit job. Ellers så er det bare rent praktisk med de app.

Hvor finder du lokale nyder? - På de sociale medier og har abonnement på Sjællandske og de landsdækkende aviser.

Hvad er vigtigt for Næstved? - Det er vigtigste er erhvervsmæssig vækst. Det vil skabe fundament for vores velfærd og serviceniveau. Sikre skoler, institutioner og ældrepleje.... sociale medier