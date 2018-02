Se billedserie Thor Temte, Enhedslisten, trives i de opgivelser han bor nærmest. Her Rejseladen i Glumsø, hvor han ofte kommer til spisearrangementer. Foto: Jan Jensen Foto: Jan Jensen

LÆSETID: Borgerne skal inddrages i kommunens udvikling

Næstved-Bladet - 27. februar 2018 kl. 15:00 Af Jan Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Over halvdelen af indbyggerne bor i landområderne. Det sætter en tyk streg under Næstved Kommunes behov for at tænke mere ud af byen - i retning mod de borgere, der nyder livet og nærheden i landområderne, men også føler sig lidt udenfor, når der træffes beslutninger i byrådssalen. Thor Temte flyttede ind i Næsby Gl. Forskole i 1989. Hustruens far, maleren Alfred Immanuel Jensen, boede dengang i sit hjem Vindheimar i Næsby. Parret boede i København, men havde ofte været i Næsby, og det var ingen tilfældighed at slå sig ned i Sydsjælland.

Far i luften Thor Temte er født i Lissabon. Hans far fløj som navigatør for SAS. Det var i årene, hvor Douglas DC7 var et populært passagerfly. Det havde fire propeller, og det var blandt de sidste i brug, inden jetflyene tog over. På ruten fra Kastrup til Rio var der mellemlanding i Portugal, og Thor Temtes mor boede i Estoril nær hovedstaden. Sidenhen førte farens arbejde til Stockholm, og senere til København, hvor familien slog sig ned i Virum. Der voksede parrets søn op.

Hygge i Rejseladen I dag er knægten 65 år. Hans lille Peugeot køres frisk. Thor Temte har inviteret avisens udsendte med på en tur til Glumsø. Fællesspisning i Rejseladen er et af de steder, som politikeren holder meget af. Det er historien om den gamle kro, der lukkede og genopstod som medborgerhus. Der er en flexjobber ansat, og ellers er det et hold frivillige, der holder Rejseladen i gang med fællesspisning flere gange om ugen.





Øje for fugle Thor Temte læner sig pludselig frem over rattet og kigger op mod himlen. - Se, det er en rød glente. Man kan se det på den kløftede hale. Bilen holder kursen, og vi kigger igen. Det er en prægtig fugl, som fortjener at blive set på en solrig dag gennem en kikkert. - Det er i øvrigt en af de ting, jeg godt kan lide. At komme ud i naturen. Og jeg har altid kikkerten med... Thor Temte smiler. Han er ingen ornitolog, men han kender »sine« fugle i området nær ved Tystrup Bavelse, hvor også havørnen ses kredse højt over søerne.

En god periode I København var cyklen det foretrukne transportmiddel, og selv om distancen til Næstved ikke er afskrækkende, så er det både for tidskrævende og besværligt. Møder er der en del af, og de gør det nogle gange svært at nå til Rejseladen hver gang skibskokken Jørgen har gang i gryderne. Thor Temte arbejder i Jobcentret, og det holder han adskilt fra politikken. Den første periode i byrådet har været god. - Der har været en rigtig god udvikling i den seneste periode. Der er god stemning og folk taler godt sammen. Jeg har blandt andet et godt forhold til Carsten Rasmussen og Jette Buhl. Det handler om at få det bedste ud af samarbejdet i det såkaldte røde kabinet. Thor Temte har været politisk aktiv siden 1977, hvor han var formandssekretær i VS's (Venstresocialisterne) forretningsudvalg. Han har stort set altid været aktiv i flere faglige organisationer. I Prosa var han faglig sekretær og redaktør i 20 år.





Landområdets mand Enhedslistens mand er fuld af fortrøstning, men også opsat på at gøre en indsats for det landområde han bor i. Arbejdet er allerede i gang. De første møder, der skal munde ud i et kommissorium for de kommende fire års arbejde med landdistrikterne, er sat i søen. Det nye landdistrikt-udvalg skal finde på temaer. Transport og forslag til, hvordan der igen kan blive bedre forbindelser. Måske med biler i stedet for busser, og således kunne forbindelsen til Bisserup, der tidligere var via bus, genoptages. Til glæde for eksempelvis borgere i Bisserup, der skal videre med tog til hovedstaden - og for Glumsø, som får mere trafik.

Byudvikling på Spånpladen Næstved er den kommune på Sjælland der er størst, når man ser på det geografiske område. Thor Temte fortæller, at det nytter at stå sammen. Sådan blev fibernet og hurtig adgang til omverdenen en realitet sidste vinter. Hurtig internet har afgørende betydning, hvis de 2.400 indbyggere i Glumsø-området skal øges. »Spånpladen« er den gamle grund, hvor spånpladefabrikken lå. Vi ruller ind på det forladte område, hvor alle bygningerne er ryddet. Det er tæt på landevejen, men der er en anden fin og sikker skolevej. Der er nemlig direkte adgang til Glumsø Sø og det naturområde omkring. Det fås ikke meget bedre, men det kræver bevågenhed og troen på udvikling af et landdistrikt.





Bil med borgerservice Thor Temte vil arbejde for at få større borgerinddragelse, når der træffes beslutninger om eksempelvis skolestrukturen. Brugere, forældre, elever og ansatte har vigtige meninger, der bør høres. Også når det gælder den aktuelle evaluering af skolestrukturen. Næstved skal tættere på, og det kan ske ved noget så simpelt som borgerservice på hjul. En bil, der kører rundt i kommunen, og når ud til borgerne.





Vandresti til Sorø Endelig er turismen vigtig for Glumsø, og naturen spiller en vigtig rolle. Der er allerede en Hjertesti rundt om søen, men det kan gøres endnu bedre, konstaterer Temte og nævner muligheden for at lave en næsten fuldkommen sti gennem skove og med udsigt til vand - helt til Sorø. Det er godt 25 kilometer, og det vil kun kræve en gangbro over Susåen. Der er også fokus på den gamle stationsbygning. Den er tom, og det er synd. Måske en dag vil ejeren Banedanmark måske bløde op og åbne mulighed for, at der i fremtiden kan etableres et centrum for mikrovirksomheder her. - Jeg vil også gerne arbejde for, at idræts- og foreningslivet kommunen kan støttes, så det kan blomstre og trives - også i de mindre byer og samfund, siger Thor Temte.