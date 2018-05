Krøllede sange ramte livet

Koncerten er netop slut, og parret står i foyeren på Grønnegades Kulturcenter. Lyden var helt i top. Parret synes, det var et fedt sted at spille. De skriver autografer og stiller op til fotografering.

Især Dorthe Gerlach er sprudlende og glad. Ovenpå 23 koncerter venter en tur tilbage til Århus. De var der dagen før koncerten i Næstved, men de skal tilbage for at lave en ekstra koncert, og Hush lægger ikke skjul på, at de er glade for at være tilbage i rampelyset.