Kornbakken er et hus med mange gode egenskaber

Det koster ikke noget at deltage ved kaffebordet. Det er kun hver onsdag, når der er fællesspisning, man skal slippe med en lille 20'er for et måltid mad.

Sådan er det at komme på Kornbakken 6. Huset, der kan være svært at finde, får snart en facade med navnet Kornbakken. Det er en god idé, fordi få kender til stedet.

Kornbakken er et brugerbaseret værested for tidligere misbrugere og socialt udsatte, der rummer en bred vifte. For at have sin gang i huset må man ikke have indtaget alkohol eller stoffer indenfor de seneste 24 timer.