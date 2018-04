Koncert: Et dyk i lys og lyd

Han er stadig ung og krøllet. Og nu med stjernestatus på vej til Roskilde Festivals orange scene til sommer. Musikstalden i Næstved er lidt mere trang, men der er fyldt op med fans - børn, unge og ældre - der har lyst til at opleve manden og bandet Saveus, der fik anmeldere til at spærre ørerne op i 2015, da Martin gjorde et blændende comeback til P3 Guld.

Saveus er blevet store, og de har ingen problemer med at hitte på en mindre scene. Martin og drengene er i den grad på, og med sikre hits som Levitate Me, Watch The World og Will Somebody Save Us forstår de at få publikum nærmere det lave loft på Spillestedet Vershusets intime scene.