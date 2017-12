Se billedserie Biologer fra Team Vand og Natur i Næstved Kommune, Sofia Kølmel og Michael Krogh, nyder landskabet og synet af det vand, der er begyndt at sive ind i det store område, der bliver til en klimasø. I baggrunden ses Rønnebæk. Foto: Jan Jensen

Klimasø gavner fisk og mennesker

19. december 2017

Der graves på markerne øst for Rønnebæk. Næstved Kommune og Naturstyrelsen er i gang med at skabe et nyt naturområde.

Den nye sø fylder ikke meget lige nu, men i løbet af foråret vil den dække et område på 35 hektar. Det svarer til et område på størrelse med 35 fodboldbaner.

Der er allerede gravet rør i jorden, som er forbundet med Rønnebækken. Bækken er rig på ørreder, og men de døjer i sommerens tørre perioder.

En simpel ventil fungerer som bundprop, og kan med lethed skabe mere vand i Rønnebækken og samtidig fordele søvandet og gøre livet godt for de aborrer, der senere sættes ud her. Bækkens fisk og smådyr vil helst have koldt vand, og det klarer det sindige drænsystem under søen.

Naturstyrelsen har købt det 35 hektar store område ved Rønnebæk. Det er et landsækkende projekt, der handler om at kompensere for mistet skov andre steder.

Søen etableres forholdsvis let i det kuperede landskab. To dæmninger i nogle eksisterende lavninger skal holde på vandet, og det betyder, at der ikke graves ud til søen.

- Vi kan med rette kalde det en klimasø. Den kommer til at forbedre vandkvaliteten markant i Karrebæk Fjord. Skiftet fra landbrugsjord vil fjerne cirka 2.5 ton kvælstof om året, siger Michael Krogh og tilføjer, at det er temmelig meget og nok til at det vil påvirke livet i fjordvandet positivt.