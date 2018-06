Klatrecentralen fik en forsigtig start

Indvielsen af den nye Klatrecentral kan man godt sige blev et dramatisk højdepunkt. Det var synd for parret bag. De har kæmpet for at være færdig til tiden, men få dage inden skulle de lige tjekke med ingeniørfirmaet om der nu var styr på sikkerhedsgodkendelsen. Der blev meldt tilbage, at det har vi da glemt at kigge på.

Trods udmeldingen blev det alligevel en festdag og borgmester Carsten Rasmussen glædede sig over, at der bliver klatring i den gamle Kraftcentral. Han tog fat i en boltsaks for at klippe den tykke wire og erklære åbningen af Klatrecentralen. Men han er nu bedre til at klippe den røde snor for det lykkedes i hvert fald ikke. Eller måske det var et bevis på, at stedet er svært at åbne.