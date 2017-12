Karoline forrest som Lucia-brud på Sct. Jørgens

Mange husker sangen, og Lucia-sangen er et hit på skolerne 13. december. I følge traditionen - og Folkekirken.dk - var Lucia en ung kristen kvinde, der levede i 300-tallet i byen Syrakus på Sicilien, hvor hun delte mad ud til de fattige og bar lys på hovedet for at have begge hænder frie til at hjælpe. Traditionen holdes ved lige, og på Kobberbakkeskolen afdeling Sct. Jørgens var det Karoline Marie Dinesen, der gik forrest klædt i hvidt og med lys på hovedet. Det fine optog gik rundt op skolen onsdag morgen og kastede lys og minder ud til lærere og de fremmødte forældre.