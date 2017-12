Det er 15 år siden Jon Nørgaard vandt talentshowet Popstars. Nu er han tilbage med en jubilæumsturné. Foto: Morten Rygaard

Jon fra Popstars elsker 90'erne

Næstved-Bladet - 13. december 2017 kl. 15:45 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der bliver skruet op for poppen, når pop-prinsen Jon Nørgaard skal spille på Vi Elsker-touren til sommer. Koncerten i Næstved er 9. juni.

I anledning af sit 15-års jubilæum i dansk musik offentliggjorde Jon Nørgaard, at han ville holde to jubilæumskoncerter i efteråret 2017. På to døgn var samtlige billetter revet væk, hvilket udløste fire ekstrakoncerter, blandt andet i hjembyen Grenaa.

Publikum til Vi Elsker-koncerten kan godt begynde at glæde sig, for Jon Nørgaard har 5-stjernet Gaffa-anmeldelse i bagagen. Anmelderen skrev blandt andet at Jon sørgede for en fremragende aften i nostalgiens tegn.

Jon Nørgaard var barn og teenager i 90'erne og elskede hele magien ved den tid.

- Jeg er glad for at touren nu er udvidet til også at inkludere det bedste fra 00'erne, og jeg er meget stolt af at repræsentere det årti. Jeg glæder mig meget til at dele scene med alle de store idoler fra 90'erne og kollegaerne fra 00'erne, hvor jeg selv havde førstnævnte som musikalsk underlægning til mit første kys i ungdomsklubben, siger han.

maa

Læs mere i Næstved-Bladet i uge 51.