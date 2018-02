Send til din ven. X Artiklen: Grand prix-viking i teaterkoncert om livet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Grand prix-viking i teaterkoncert om livet

Næstved-Bladet - 28. februar 2018 kl. 15:15 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Næstved Teater præsenterer teaterkoncerten Time Of My Life med Musical Danmark. Forestillingen opføres 2. marts kl. 20 i Ny Ridehus, Næstved.

Umiddelbart lå det ikke lige i kortene, at vinderen af Dansk Melodi Grand Prix 2018 skulle medvirke i den aarhusianske teaterkoncert Time Of My Life. Men det skete så alligevel, for vikingen Jonas Rasmussen, der vandt overbevisende med sangen Higher Ground, har siden 2012 været én af de faste solister i aarhusianske Musical Danmarks mange teaterkoncerter.

Publikummet rundt i landet kender derfor Jonas Rasmussen fra teaterkoncerterne. På scenen er han ret iøjnefaldende med sit kraftige røde hår og skæg, men han er især kendt for sin høje, klare og kraftfulde stemme, som han gang på gang har begejstret publikum med.

Publikum i Næstved kan glæde sig til, at opleve den grand-prix-vindende viking svinge mikrofonen og give sangene kamp til stregen, dog uden skumsprøjt og vind i sejlene.

Time Of My Life er derimod en teaterkoncert om livets helt store øjeblikke, og hvordan der til disse øjeblikke i livet hører et stort musiknummer til.

Time Of My Life bliver til en to timers musikalsk teaterrock-extravaganza med de bedste sangere og musikere, som vil sætte ild til scenen med 30 af de største 80'er hits.