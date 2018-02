Dans og hiphop-miljøet har altid været et hjertebarn for ungdomsskolen i Næstved.

Fremtidens voksne får masser af vintertilbud

Næstved-Bladet - 13. februar 2018 kl. 12:30 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er masser af fede tilbud på Næstved Ungdomsskole , der som noget helt nyt kommer med en række vintertilbud.

Der er mulighed for at pleje enhver interesse i ungdomsskolen program. Nogle af tilbudene er helt nye, mens andre er gamle kendinge med mulighed for at optage elever i januar

Olie på hænderne

Hvis man ikke bange for lidt olie på fingrene, så er Gokart-holdet et tilbud man ikke bør sige nej til.

Her skal man vedligeholde og skrue på en motor, så den er i topform, når man skal ud at køre på gokartbanen i Vordingborg eller Korsør.

I løbet af sæsonen bliver der også mulighed for at køre mod andre ungdomsskoler.

Er man til mere til det kreative arbejde, så er holdet Re-design er mulighed for at få udløb for designevnerne.

Det er Næstved Ungdomsskoles alternative pigeklub.

Re-design handler om at genbruge, men det handler også om at se nye muligheder.

Her er der mulighed for at udfolde sig, lave noget unikt, designe fedt tøj og ting af gamle klude, spare penge, give en hånd til miljøet.

Der er ingen regler. Det vigtigste er, at man tør vende tingene på hovedet, at holdet kan inspirere hinanden, omsætte ideer og visioner til handling og skabe ting der vokser fra okay til helt fantastisk.

Derudover kommer der en række tilbud efter vinterferien og i løbet af foråret.

Her vil eleverne kunne komme til at lære om japansk kultur, arbejde med graffiti, finde lovlige IT-smutveje i matematik og meget mere.

Næstved Ungdomsskole gør en særlig indsats i Fensmark, hvor det er muligt at gå til Parkour, Kreaklub, Madklub - lige som man kan træne selvforsvar på Holmegaardskolen.

Hvis man er interesseret i at deltage i tilbudene til fremtidens unge, så er der mere info om tilbuddene og tilmelding på ungdomsskolens hjemmeside.

maa