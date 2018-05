Send til din ven. X Artiklen: Fotoserie: Guld-skud på Munkebakken Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fotoserie: Guld-skud på Munkebakken

Næstved-Bladet - 03. maj 2018 kl. 17:00 Af Tekst og foto: Jan Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvorfor fotografere den øjebæ?

Manden har hat og stort overskæg. Han har blikket fast på sin hund, mens han passerer hjørnet af Farimagsvej og Teatergade, hvor avisens udsendte tager et foto. Her er en mand højt til vejrs i en lift. Den nye facade er ved at blive monteret og den lever fuldt ud op til de animerede foto, der blev vist for godt et år siden, da campus-projektet begyndte at »æde« sig langsomt ind i Munkebakken.

Meninger om den beslutning er der mange af. Debatter på de sociale medier vidner om mennesker, der føler udsigten bliver ødelagt fra de nærliggende og højtplacerede boliger i nabolaget. Med udsigten svinder også ejendomsvurderingen og endnu værre - friværdien.

Spørgsmålet er, om det går så galt. Campus regnes for det rene guld for byen, når den tilfører en masse unge mennesker. Der er udsigt til liv på Munkebakken, som hidtil har været blandt de øde steder i byen, få har lyst til at besøge - med mindre der gælder ulovlig handel med stoffer.

Tagterrassen på Campus Næstved får direkte forbindelse til Munkebakken. De grønne plæner, munkene, den nye legeplads og det gamle tårn mødes af nye øjne, når uddannelsesstedet indvies efter sommerferien. Der venter en trafik af unge, der vil søge over bakken og ned til byen, og trafikken er forberedt med en ny sti, der fører direkte ned til Jernbanegade.

Facaden på det store betonbyggeri bliver forsynet med et gyldent net. En forgyldt øjebæ for nogle - for andre et perfekt resultat på, hvordan et moderne hus forenes med naturen.