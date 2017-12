Fotoklubbens bedste billeder fra 2017

1. »Åbent hus i Hamburg« er et vægmaleri fra den tyske storby. Han kom hver dag forbi et gavlmaleri, som var nødt til kikke lidt nærmere. Selv i virkeligheden kunne det være svært at se, hvad der var hus og hvad der var indpakning. For at gøre det lidt mere mystisk, og svært for beskueren, har han beskåret billedet lidt skævt, og der kom balance i billedet ved at lade »lynlåsen« ende i begge hjørner.