Film-mand klar til musical

Legally Blonde: The Musical øves i lokaler i Jernbanegade i øjeblikket, hvor alle gør sig klar til at blæse byen bagover med god musik, lækker dans og et generelt højt niveau.

- Jeg tog fat i Kristian Studsgaard, som instruerer forestillingen og tilbød mig selv. Jeg havde sådan på fornemmelsen, at det var det rigtige for mig lige nu. Heldigvis sagde han ja tak og nu arbejder vi tæt sammen på, at få det her til at blive helt fantastisk, siger Mads Krause.