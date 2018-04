Fem fede dage på Gym

Miljø og bæredygtighed er i centrum hele uge 15 under titlen: Fem Fede Dage. Gennem ugen har der været forskellige events i - og mellem timerne, som vil sætte fokus på miljø og bæredygtighed under forskellige overskrifter: Økologisk kantinemad, genbrugsmodeshow, undervisning uden digitale hjælpemidler, cyklen som den vigtige transportmiddel, frugt og musikcafe.

- Mange gymnasieelever tænker ikke nødvendigvis over miljøet til hverdag, og føler sig måske ude af stand til at gøre noget som enkeltindivider. Formålet er derfor at inspirere elever og lærere til at leve mere bæredygtigt ved i de fem dage at have fokus på bæredygtige vaner og tiltag, der nemt kan udføres af enkeltpersoner, siger elev Amalie Tordrup fra NGH's Miljøråd.