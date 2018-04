Se billedserie Fra kommandobroen har Finn Lobanoff overblik over hele værkstedshallen.

Familievirksomhed med svigersøn som direktør

Næstved-Bladet - 24. april 2018 kl. 13:59

150 år og det kører stadig godt for Paulsens Maskinfabrik. Det startede på en mark - og derfra gik det stærkt.

Tirsdag 1. maj fylder en af Næstveds gamle virksomheder rundt. Det er Paulsens Maskinfabrik, som har kørt i 150 år.

- Kørt er faktisk et meget godt udtryk, siger direktør Finn Lobanoff, og forsætter: - Næsten alt her på maskinfabrikken kører, om det så er dreje- eller fræsearbejde, og selv om finanskrisen var hård, så kører det faktisk meget godt for os igen.

Paulsens Maskinfabrik blev etableret på Indre Vordingborgvej i 1868 og har gennem årene også omfattet et jernstøberi, et savværk, ja, endda et "Etablissement for elektriske Lysanlæg".

Fra generation til generation er virksomheden blevet videreført, og i 1998 indtrådte den daværende ejer Jan Carl Paulsens datter og svigersøn Anne Christine og Finn Lo­banoff i ledelsen. En overgang var Den gamle By i Aarhus interesseret i at genopføre virksomheden, som - med stort set alle gamle anlæg intakt - var Nordeuropas bedst bevarede jernstøberi fra slutningen af 1800-tallet.

Vilkårene for virksomhedens drift har ændret sig gevaldigt gennem årene. Som en af de større investeringer i nyere tid nævner Finn Lobanoff den store Kiheung-fræser, som virksomheden anskaffede i 2006 efter udflytningen til Ydernæs.

- Dén maskine er nok en stor del af forklaringen på, at vi stadig eksisterer. Det var et kæmpe sats, men det betød, at vi kunne byde ind på arbejde, som kun få andre kunne mestre, siger han.

Fræseren og alle de andre maskiner kan man ved selvsyn se i funktion, når Paulsens Maskinfabrik holder Åbent Hus i forbindelse med jubilæet tirsdag 1. maj fra kl. 12-16.

