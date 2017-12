Artiklen: Et nyt hus bygges inde i et gammelt

- Man kan sige, at der bliver bygget et nyt hus inde i et gammelt, siger Poul Meldgaard der er advokat i Århus.

- Så snart arbejdet med taget er færdigt, og de nye vinduer er sat i, så er der ikke længere brug for stilladset. Så skal vi blot have en lift, som kan transportere byggematerialerne op til arbejdspladserne på første, anden og tredje sal, siger Poul Meldgaard, der mener at Næstved er en by i udvikling og derfor glæder sig til at kunne tilbyde ni lejelejligheder i byens centrum.