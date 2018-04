Place On Earth vandt sikkert X Factor 2018. Nu kan grupperne få en trommeslager eller anden musiker med på scenen. Der er casting i Næstved 1. maj. Foto: DR.

Er Danmarks næste stjerne fra Næstved?

Næstved-Bladet - 27. april 2018 kl. 14:00 Af Morten Aagaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tilmeldingen til den nye X Factor-sæson er allerede begyndt, og 1. maj kommer X Factor-casterne til Næstved i håbet om at finde Kongerigets næste superstjerne. Her er der mulighed for at tilmelde sig X Factor 2019, hvor bands som noget nyt også kan være med.

X Factor-casterne er på vej rundt i landet netop nu for at finde talenter. Castingen i Næstved kommer til at foregå på Sydbanks Arkade på Axeltorv i fra kl. 14-18.

Her kan man få svar på alle sine spørgsmål, tilmelde sig programmet og vise casterne sine sangevner.

Selv om programmet fra 2019 sendes på TV 2, er Thomas Blachman stadig med som dommer.

- Der er intet program uden mig. Man kan godt adskille mig fra Danmarks Radio, men man kan ikke adskille mig fra X Factor. TV 2 og DR - de skal have noget indhold, derfor er jeg nok den vigtigste i den lille treenighed, siger Thomas Blachman selvsikkert.

Som noget nyt har TV 2 indført, at bands også kan stille op. Det er dog kun bands, der har en eller flere sangere, der kan melde sig til, men det betyder, at hvis man brænder for at spille trommer eller bas, så kan man deltage sammen med resten af sit band.

- Man kan stille op i følgende kategorier 15-22 år, 23+ og grupper/bands med én eller flere sangere.