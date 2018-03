Ejerløse katte i Næstved vækker bekymring

Ejerløse katte skaber problemer for borgerne og andre katte, og mange af dem lever under usle og dårlige forhold.

- Når folk henvender sig til os, er de ofte bekymrede for de ejerløse kattes velfærd. Et stort antal af kattene lever også under dårlige forhold, og vi oplever, at mange killinger bliver efterladt. De kan ikke klare sig selv og der er ingen til at tage sig af dem, siger Jens Jokumsen, chefkonsulent for familiedyr hos Dyrenes Beskyttelse.