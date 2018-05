Se billedserie En vigtig del af miljøet omkring Remisen Næstved er placeringen ved Næstved Station. Det gør det let for unge og studerende at komme til og fra stedet. På den måde kan det blive et sted man lige kommer forbi og arbejder på sit projekt og sin ide, forklarer Thor Mejsner Sørensen og Jakob Spodsberg. Foto: Morten Aagaard.

Den kreative og ambitiøse ungdom gør det selv

Næstved-Bladet - 15. maj 2018 kl. 16:03 Af Morten Aagaard. Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fire unge initiativtagere og iværksættere har taget skeen i egen hånd, og starter nu Remisen Næstved i den gamle remise på Næstved Station.

Idéen er at starte det tilbud de selv har stået og manglet, da de tog de første skridt ud i iværksætterens spændende liv.

- Det skal være mere end et kontorhotel. Det skal være et fællesskab. Der skal være den følelse fra alle de store virksomheder, som er startet hjemme i garagen. Og Remisen er jo en stor garage, siger Thor Mejsner Sørensen, der sammen med Jakob Spodsberg, William Hansen og Laura Jensen er folkene bag det nye initiativ for unge, der gerne vil gøre det selv.

- Det handler om at være sammen med ligesindede. Her skal ikke bare være kontor og mulighed for sparring. Vi vil arbejde med workshops, events, kurser og masser af netværksarrangementer, siger Jakob Spodsberg.

Idéen om at skabe et samlingssted for unge iværksættere kom, fordi de unge har savnet et sted der passede til dem. Jakob Spodsberg er serieiværksætter og sælger dansk design på nettet. Han startede derhjemme, men savnede et sted at møde andre lokale med samme ambitioner og drømme som ham.

- Hvis man ikke kan finde det, man mangler, så må man starte det, siger han. Planen er at der med tiden vil være plads til cirka 40 iværksættere eller start-ups på Remisen. Fordelt på faste skrivebordspladser og flyverpladser.

- Vi har fundet på et koncept, vi kalder Blinde Passagerer. Det er målrettet studerende på SU, som vil kunne komme og få en sofaplads. På den måde kan de være en del af miljøet, og snuse til iværksætteri. Når de så er så lang i deres forløb, at de er klar til et skrivebord, så kan de få det, siger Thor Mejsner Sørensen.

