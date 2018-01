Busser aflyst: Pendler P-plads på Grønvej udvides langs banen

Næstved Kommune opgiver planer om at indføre pendlerbusser til Grønvej. I stedet udvides den eksisterende P-plads mens der bygges nyt P-hus. DSB var - ligesom en del pendlere - heller ikke glad for tanken om at etablere shuttlebus kørsel fra den gamle GHR kaserne og fra Arena Næstved.

- DSB har betinget sig, at der etableres erstatningsparkeringspladser, mens byggeriet står på. Vi er allerede i gang med at etablere P-pladser på området. Der er lavet hul i hegnet ud mod baneområdet, og der er sat nyt hegn op, som afgrænser den midlertidige P-plads mod skinnerne. Sikkerheden er vigtig, siger Birgit Flinch Melsen, projektingeniør ved Næstved Kommune Området bliver lavet i stand. Det bliver sådan, at man fremover kører ind fra Grønvej af den vanlige indkørsel. Pendlerne styres rundt om den nye byggegrund i en retning, og der etableres en ny udkørsel fra P-pladsen forbi »sneglen«, og under stibroen for at støde til Kornbakken i svinget få meter før koblingen på Grønvej.