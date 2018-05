Se billedserie De øvede løbere nyder godt af løbefællesskabet. Der går let over en halv time med snak over en flaske vand efter en løbeaften.

Brugsen løber foran med en sundere livsstil

Næstved-Bladet - 29. maj 2018 kl. 16:00 Af Jan Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Løbe- og ernæringstræner Mads Hansen tilbyder gratis motion og forslag til kost sammen med Fensmark Brugsforening.

Det er helt i Kronprins Frederiks ånd, men man behøver ikke tage helt til Amalienborg for at få en god løbeoplevelse. Brugsen i Fensmark har etableret et løbefællesskab, der efter et par uger har udviklet sig til noget, der kan blive en helt ny bevægelse med fokus på den sunde livsstil.

28-årige Mads Hansen er frontløberen, og han er kendt i forretningen. Han fik job som teenager, men nu har han taget springet ud af butikken. Mads Hansen har taget en professionsbachelor i ernæring og sundhed. Han har også uddannet sig i løbetræning, og det passer perfekt ind i uddeler Niels Kjeldsens planer om at gøre noget ekstra for brugsforeningens mange medlemmer.

Mads Hansen er ansat på deltid som sundhedskonsulent i brugsforeningen: - Det er meningen, vi vil tilbyde kost- og ernæringstilbud. Det kræver en samtale, hvor jeg får oplysninger om kostvaner. Det bliver lavet som »pakker«, som bliver solgt til cirka halv pris til medlemmerne.

Mads Hansen har selv været overvægtig. Han tabte sig ved hjælp af kostændring og lange gåture. For ham er der intet hokus-pokus i at finde den rigtige kostsammensætning - både til den svært overvægtige eller til kvinden, der vil af med de klassiske fem kilo.

Mads Hansen håber, at flere har lyst til at deltage i løbefællesskabet, selvom det passer ham fint, at flokken er til at overskue, så der er tid til snak og vejledning med alle.

- Lige nu er det et sats for brugsen og mig. Om et halvt år gør vi status, og forhåbentlig er vi godt i gang med kostvejledning og foredrag.

- Delikatessen kan lave måltidskasser, hvor kunderne kan købe den daglige sunde mad. Vi kan også lave et måltidsfællesskab for ældre borgere. Der er mange gode muligheder, siger Mads Hansen.