Boghandleren takker af

Steen Kastrup Christensen har været et fast ansigt bag disken. - Jeg har været i butikken 50-55 timer om ugen, og nu er det tid til at stoppe, siger Steen Kastrup Christensen, der er tredje generation i forretningen.

- Jeg har altid haft et ønske om at lave en boghandel, hvor man ikke blandede bøgerne med alt det andet vi også sælger, siger han.

Butikken har været kendt for at havde alle de specielle bøger - og ikke kun bestsellerne. Det har været et bevidst valg fra boghandlerens side.

Da nyheden kom, om at Georg Christensens Boghandel formentlig lukker til sommer, skrev af butikkens faste kunder, at det var lige så trist, som den dag gardehusarerne red ud af byen. Det fortæller noget om butikken betydning for kunderne, og der er ingen tvivl om, at Georg Christensens Boghandel har betydet meget for bogelskere i Næstved.