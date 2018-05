Børn igennem bilvasken

- Det skal være en del af vores hverdag. Børnene er for eksempel med til at dække bord, hjælper hinanden tøj af og på. Det sker via leg, så det bliver en sjov legende læring. Ude er det godt, at børnene får muligheder for at udfordre sig selv via leg. Det kan være at gynge, trille og rulle, hvor de bliver lidt rundtosset. Det er alt sammen med til at give en god indlæringsevne.