Billedserie: Sang og limbodans

Næstved-Bladet - 20. april 2018 kl. 16:01 Af Jan Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Børnene fra 3. N på Kobberbakkeskolen afd. Sct. Jørgen øver sig. De skal på scenen til Up With Peoples koncerter i Næstved.

Jeanett Tejlmand er igen på besøg i klassen. SFO-pædagogen var selv en del af Up With People for 29 år siden, og hun brænder stadig for den positive musikalske bevægelse.

Eleverne samles ved indgangen til den store scene. Det foregår ved indgangen til klasselokalet, og når der bliver givet klar til at gå på scenen, går alle målbevidst over til deres pladser, bruger stolen som trappetrin op til bordet.

I begyndelsen synges roligt med på sangen, men så kommer omkvædet og hele klasselokalet synger med på Shine The Light. Det får smilet frem hos klasselærer Susanne Brudlykke og Up With Peoples to unge pressemedarbejdere, der er sendt i forvejen for at få styr på indkvartering til de godt 100 unge mennesker. Og ikke mindst alt op til de to koncerter. Rani Rombauts og Carlos Vázquez synger også begejstret med.

- Børnene glæder sig meget, og de går meget op i det. Det er sjovt at være med til, siger Jeanett Tejlmand, der også mærker suset fra dengang, hun selv var en del af Up With People.

Den lille øvetime rundes af med et fællesfoto, og energien fra sangen og dansen har givet røde kinder i de glade ansigter.