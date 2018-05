Babyfisk skal redde malermuslingen i Suså

Den tykskallede malermusling skal have hjælp til at formere sig og overleve. Derfor blev der onsdag sat 300 elritser ud i Susåen. De små fisk skal nemlig hjælpe den udryddelsestruede tykskallede malermusling med at overleve og formere sig i Susåen.

- Det er jo sådan, at muslingerne lever på vandløbsbunden. Når de skal formere sig, så udsender de muslingelarver ud i vandet, og når fiskene trækker vejret nede i vandet, så er der nogle af larverne, der sætter sig ind i fiskenes gæller. Der lever de i tre-fire uger til de har suget nok næring fra værtsfisken til at lave en lille muslingeskal. Når muslingerne hopper af fisken igen, er de i mellemtiden blevet flyttet til et nyt område, fordi fisken er svømmet rundt. Og på den måde håber vi, at vi får spredt den tykskallede malermusling ud over hele Susåen, fortæller Palle Myssen, der er biolog i Næstved Kommune