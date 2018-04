BR-medarbejdere: Det er rigtigt vemodigt

Hverdagen er fyldt med glade børn, farvestrålende indpakningspapir og masser af legetøj. Men sådan bliver det ikke i fremtiden for de to medarbejdere i BR på Axeltorv i Næstved.

Begge medarbejder er selvfølgelig triste over, de ikke længere skal have deres daglige gang i butikken på Axeltorv, men fortæller at Top-Toy, der ejer BR, er et godt sted at være ansat.