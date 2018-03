BILLEDSERIE: Kold mandag i city

Sneen har igen dækket byen i et flot hvidt lag. Det har givet kolde fingre for dem, der har skovlet bilen fri, rydde sne og salte. Sneen kan være meget hyggelig. Den lægger en dæmper på hverdagens travlhed, men der er også en risiko for at man falder. Bilerne har også problemer med at stå fast i det vejr.