Se billedserie Lars Hoppe Søe er ikke i tvivl om, at det politiske arbejde er vigtigt for ham. - Jeg får mulighed for at indrette et samfund som trækker i den retning, jeg som radikal synes det skal trækkes. Lokalpolitikerne har stor indflydelse på de borgere, vi repræsenterer. - Jeg trives i provinsen, hvor man ved, hvem hinanden er. Det giver et tættere forhold mellem borgerene og politikerne. Man kender menneskerne og de gode steder, siger han. Foto: Morten Aagaard.

At være politiker er et familieprojekt

11. april 2018

Lars Hoppe Søe er blevet formand for Børne- og Skoleudvalget. En post han altid har drømt om. Det er det vigtigste udvalg i kommunen, mener han.

Af Morten Aagaard.

Byråd: Den friske luft og lyden af bølger. Tæt på skoven. Langt væk fra alting. Det er her - på stranden ved Bjørnebæk - Lars Hoppe Søe og familien slapper af og er sammen.

De pakker madkurven og kører ud af de to hjulspor. Her, på det yderste af Næstved Kommune, med udsigt til Bisserup, som faktisk er en del af Slagelse kommune, sidder de og kigger på vandet, mens de spiser aftensmaden - eller drikker den medbragte varme kakao.

- Det er 17 år siden, jeg besluttede, jeg ville i byrådet. I forbindelse med noget foreningsarbejde oplevede jeg, at jeg ikke kunne få kommunen i tale. Så tænkte jeg det kunne simpelthen ikke være rigtigt, siger Lars Hoppe Søe.

Han tog ud til formanden for Radikale Venstre og sagde det lige ud: - Jeg vil gerne i byrådet.

Et lille parti passer bedst

Der havde lige været kommunalvalg, så Lars Hoppe Søe havde fire år, og han besluttede at bruge tiden på at arbejde målrettet for at få en plads i byrådet.

- Det lykkedes, og Radikale Venstre fik en repræsentant i byrådet for første gang i 20 år, siger han.

Radikale Venstre er et lille parti, og det passer godt til Lars Hoppe Søe.

- Det er et parti, hvor der er kort til at blive hørt og være en del af arbejdet - og det var derfor, jeg meldte mig ind i politik. Jeg passer bedre ind i et lille parti, hvor der er lidt højere til loftet, siger han.

Mere åbenhed, tak

Netop den lukkethed han selv oplevede hos kommunen og politikerne, har han ikke glemt.

- Det første jeg fik vedtaget, efter jeg blev valgt ind, var at referaterne fra udvalgsmøderne blev offentlige. Det var ikke en selvfølge, da jeg kom i byrådet. Men det er vigtigt, at borgerne kan få indsigt i hvad politikerne laver, siger han.

Den tætte kontakt til borgerne er vigtigt. - Jeg er jo den slags politiker, der også bruger tid på at hjælpe borgere der er løbet panden mod en mur i systemet. Som politiker kan jeg bære en sag ind i forvaltningen, stille nogle spørgsmål eller forsøge at skabe afklaring. Desværre er det jo nogen gange sådan, at hvis der kommer politisk bevågenhed, så vågner forvaltningen. Sådan skal det jo helst ikke være, siger han.

Det vigtigste udvalg

Netop lysten til at hjælpe borgerne har været et stort ønske helt fra starten af den politiske karriere. Lars Hoppe Søe er netop blevet formand for Børne- og Skoleudvalget.

- Det er det vigtigste udvalg i kommunen, hvis du spørger mig.

Lars Hoppe Søe ser en lige linje fra barndom til uddannelse.

- Hvis man ikke har et godt dagstilbud til børnene, bliver det sværere at få en uddannelse. Og hvis man ikke får en uddannelse, er det svært at begå sig i det her samfund efterhånden. Så det udvalg skaber fremtiden for de borgere der bor hernede. Der er ikke nogen opgave der er vigtigere.

Man skal drømme stort

Lars Hoppe Søe mener, man skal drømme stort, også selvom økonomien ikke altid er til det.

- Det kommer bare til at tage lidt længere tid, inden man når målet, siger han.

Han har nogle helt klare ønsker til de mål, han gerne vil nå i Børne- og Skoleudvalget. Der skal flere voksne hænder i dagpasningen og skolerne skal løftes.

- Vores skoler skal op i den øverste tredje del. Lige nu ligger vi i den nederste halvdel. Det er for sølle.

Og motivationen er klar:

- Det skal ikke være sådan, at fordi man har gået i en skole i Næstved, så har man dårligere muligheder for at klare sig fremover. Det skal være sådan, at når man har gået på en skole i Næstved, så har man mulighed for at gå ud og få den uddannelse man gerne vil.

Familien ved det

Det at være politiker er ifølge Lars Hoppe Søe et familieprojekt. Han ville ikke kunne gøre det, hvis ikke han havde opbakningen hjemmefra.

- Folk ved ikke, hvor meget tid man bruger på det, men det ved familien, siger han.

Derfor nyder han at tage til Bjørnebæk strand.

- Vi bruger naturen meget. Den er helt vild vigtig, og det er en af grundende til, vi bor i Næstved. Ude i naturen kan man finde ro og fordybelse. Det kan man trænge til, når man har haft en travl uge med møder hver aften.

Det handler om at komme ned i gear og blive afslappet. - Og bare sidde og lytte til bølgerne, tilføjer han.

Fedt at kunne dele

I den seneste byrådsperiode har Lars Hoppe Søe været eneste radikale medlem af byrådet. Nu glæder han sig over, at Klaus Eusebius Jakobsen også er kommet ind.

- Det er fedt at have nogen at dele arbejdsopgaverne med. Der er mange opgaver, når man sidder i en enmandsgruppe

Han er ikke i tvivl om at det er det rigtige valg, at lade politikken fylde så mange timer i hans hverdag.

- I min optik har lokalpolitikere stor indflydelse på, hvordan lokalsamfundet er, og det vil jeg gerne bruge en stor del af min tid på. Vi er på ingen måde i mål endnu. Der er mange ting, vi kan gøre bedre, og så længe der er det, så vil jeg gerne arbejde for det, slutter Lars Hoppe Søe.

Fakta:

Navn:

Lars Hoppe Søe, 51 år.

Familiestatus:

Gift med Anne Dorte og har tre børn.

Byråd:

Medlem af Næstved byråd i 12 år, senest valgt ind med 1.350 personlige stemmer.

Arbejde:

Driftleder i Køge Kommune for genoptræning og rehabilitering.

Hvad er dine største udfordringer i byrådsarbejdet:

- At få byrådet til at prioritere børnene højere, når der skal laves budgetter.

Hvad er dine vigtigste mål:

- Lige nu er det at komme godt i gang med formandsjobbet for Børne- og Skoleudvalget. På længere sigt at få justeret skolestrukturen og få øget normeringerne i dagsinstitutionstilbuddene. Inden næste valg skal borgere fra andre kommuner flytte til Næstved, blandt andet på grund af de gode forhold for børn og børnefamilier.

Hvad er vigtigst for Næstved:

- At hæve uddannelsesniveauet. Alle unge skal have en uddannelse.

Laver du mad?

- Jeg elsker at lave mad, men det er sjældent, jeg har tid til det. Det er her min kone trækker et hvis læs. Hun laver en fantastisk lasagne.

Hvad ser du i tv?

- Det er meget sjældent, jeg når at se flow-tv. Jeg har en iPad, og på den ser jeg programmerne, mens jeg motionere. Det er en god måde at nå en nyhedsudsendelse eller tv-serie.

Hvad laver du i fritiden?

- Jeg skal have tid til at se fodboldkampe. Jeg har to piger der spiller fodbold, og det er hyggeligt at komme rundt og se dem spille, og så er vi sammen om det.

Er du på de sociale medier?

- Ja. Jeg bruger Facebook. Der er ingen tvivl om at Facebook flytter stemmer. En af grundene til jeg havde et godt valg, var at jeg havde en god valgkamp på Facebook. Man kommer i kontakt med rigtig mange mennesker.

Hvad ville du gøre, hvis du var borgmester?

- Tilføre Børne- og Skoleudvalget 100 millioner. Det er den bedste investering, man kan gøre i en kommunal økonomi. På sigt vil det spare penge.