Alt klar til åbningsfesten

For et år siden slog de dørene op til deres nye bilforhandler på Grimstrupvej i Næstved. Men siden da har det hele gennemgået en større renovering.

De to indehavere har kendt hinanden i mange år, og blev hurtigt kammerater. Men for halvandet år siden begyndte de seriøst at tale om at starte egen bilforhandler.

- Joakim har et talent inden for indkøb af biler, og jeg har et talent inden for salg af biler. Så vi fandt ud af at vi passede godt sammen, siger Mikkel Møller Madsen.