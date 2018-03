Det stråler ud af Maibritt Schollert, at hun er vild med atmosfæren i Kræmmerhus. Lørdag 10. marts markeres Næstved og Slagelse butikkernes samlede jubilæum.

Alle sanser berøres i den »gamle købmandsbutik«

Næstved-Bladet - 06. marts 2018 kl. 13:11 Af Dorte Rye Silbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Teamet i Kræmmerhus er nærværende, og det smitter af på deres kunder. Derfor vil de gerne fejre de to butikkers sølvbryllup.

Kræmmerhus i Næstved fylder 12 år, og Kræmmerhus i Slagelse fylder 13 år. Tilsammen kan de fejre sølvbryllup.

Det vil butikkernes indehaver Helle Jørgensen gøre i stor stil godt bakket op af hendes altid søde personale.

- Skal vi flytte os, siger Maibritt Schollert med et stort smil, da et par kunder træder ind i Kræmmerhus i Næstved, mens avisens udsendte er til kaffemøde i Gertruds Hjørne. Her er der dømt hygge i gamle møbler og et område, der er opkaldt efter Helle Jørgensens mormor.

En duft af kaffe og the

- Vi har en af byens bedste beliggenheder. Vores kunder kan komme fra alle sider, fortæller Maibritt Schollert, der tydeligt nyder at være tilstede og sørge for at kunderne føler sig godt tilpas. De bliver næsten modtaget med et »kræm« i huset.

- Vi tilbyder noget for alle sanser. Om sommeren, når døren står åben, kan kunderne fornemme kaffeduften helt over på torvet, fortsætter hun.

- Det er super, at kundernes sanser bliver stimuleret. Det går vi meget op i.

Følger med udviklingen

Kræmmerhus havde tidligere til huse i Gøyernes Gård, men flyttede for tre år siden til Ramsherred overfor Hjultorv.

Her har Maibritt Schollert været med fra start, og hun er i front sammen med Gitte Eriksen. De er ialt et team på fem.

Kræmmerhus sørger for at have flere dansk producerede produkter i butikken, og de kæler for indpakningen, når gaven skal pakkes ind.

- Vi følger med tiden - hvad der rører sig, men det er vigtigt, at vi følger vores ånd og holder fast i konceptet, som er den gamle købmandsforretning med blandt andet kaffe, the og chokolade, siger Maibritt Schollert.

Kalkmaling er tilført varesortimentet. - Fordi det er moderne at købe loppefund og sætte i stand. Det er super, og malingen er næsten ligesom legetøj. Man bliver grebet af det, tilføjer Maibritt Schollert.

»Sølvbrylluppet« markeres 10. marts med masser af smagsprøver, tilbud og besøg af leverandører.